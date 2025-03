Schalke 04: Bundesliga-Star ab Sommer vertragslos – schnappt S04 zu?

Schalke 04 hat sich mit dem 2:1-Sieg in Berlin eine Menge Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit zehn Punkten Vorsprung vor Platz 16 können die S04-Bosse die Planungen für den Sommer intensivieren. Denn Fakt ist: Es wartet einmal mehr eine Menge Arbeit auf Ben Manga und Co.

Die größte Baustelle von Schalke 04 ist und bleibt die Innenverteidigung. Dort wird es wohl die größten Veränderungen geben. Einige Spieler werden gehen und im Gegenzug könnte ein Bundesliga-Akteur für Königsblau interessant werden.

Schalke 04: Werder-Star als neue Führungsfigur?

Bekommt Königsblau eine komplett neue Innenverteidigung? Der Vertrag von Marcin Kaminski wird wohl nicht verlängert, die Tendenz bei Tomas Kalas geht ebenfalls Richtung Abschied, Ibrahima Cisse spielt gar keine Rolle mehr und soll ebenfalls gehen. Martin Wasinski könnte dauerhaft in Genk bleiben und Steve Noode wird wohl erneut verliehen werden. Somit hat S04 mit Felipe Sanchez, Ron Schallenberg und Mika Khadr derzeit nur drei Optionen für die defensive Zentrale.

Sanchez bekommt jedoch weiterhin keine Chance, Schallenberg fühlt sich im Mittelfeld wohler und Khadr wird wohl kaum direkt zum Stammspieler avancieren, eher könnte auch er verliehen werden. Königsblau benötigt zwei, eventuell sogar drei neue Innenverteidiger, die dem Revierklub sofort weiterhelfen. Kann Anthony Jung von Werder Bremen ein solcher Kandidat sein?

++ FC Schalke 04: Ben Manga wird bei Topspiel gesichtet – hat er IHN ins Visier genommen? ++

Jung spielt seit 2021 bei Werder, ist seither eine wichtige Stammkraft bei Bremen. In der laufenden Saison stand er in 24 Partien auf dem Platz, 19 Mal davon in der Startelf. Mit seinen 33 Jahren ist er einer der Anführer des Teams. Doch im Sommer trennen sich die Wege von Jung und Werder, das haben die grün-Weißen bereist offiziell gemacht.

Hat Manga Jung auf der Liste?

Königsblau wird im Sommer einige Führungsspieler und Stammkräfte verlieren. Sollten Kaminski und Kalas gehen, fehlt dir in der zentralen Defensive mindestens ein erfahrener Spieler. Diese Lücke könnte Jung schließen. Erfahrung hat der 33-Jährige en masse, dazu wird in Bremen immer wieder davon gesprochen, dass er für die Kabine ein ganz wichtiger Teil sein soll. Diese Rolle könnte er ab Sommer auf Schalke einnehmen. Dazu ist er noch immer topfit und könnte auch sportlich – vermutlich vorrangig als Back-Up – eine Alternative sein.

Weitere News:

Manga ist wahrlich nicht dafür bekannt, Spieler im fortgeschrittenen Fußballalter zu holen. Allerdings wird S04 ein oder zwei von diesen Akteuren brauchen, um in der kommenden Saison weiter oben angreifen zu können. Jung kennt die Liga, hat diese Saison gezeigt, dass er noch auf höchstem Niveau spielen kann und wäre zudem zum Nulltarif zu haben. Ob Königsblau und Manga jedoch tatsächlich Interesse an dem Werder-Star haben, ist nicht bekannt.