Ex-Schalke-Profis schreiben Geschichte – ihr großer Traum geht in Erfüllung

Gleich vier Ex-Schalke-Profis haben das geschafft, was der S04 in dieser Saison gerne geschafft hätte: den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Holstein Kiel trennt sich im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:1 und feiert schon einen Spieltag vor Schluss den Aufstieg.

Sowohl Timo Becker als auch Steven Skrzybski, Lewis Holtby und Timo Weinert hatten einen großen Anteil an diesem Hammer-Erfolg. Die Ex-Schalke-Akteure haben mit dieser Sensation Geschichte geschrieben.

Vier Ex-Schalker steigen mit Kiel auf

Holstein Kiel ist Erstligist! Der Nordklub krönt eine überragende Saison mit dem direkten Aufstieg in das deutsche Fußballoberhaus. Im Mittelpunkt dieses Erfolges standen auch die Ex-S04-Profis Becker, Skrzybski, Holtby und Weinert.

Alle vier gehörten über weite Teile der Spielzeit zum absoluten Stammpersonal von KSV-Coach Marcel Rapp und waren absolute Leistungsträger. Weinert als Stammkeeper, Becker als Abwehrchef, Holtby als Vize-Kapitän und Mittelfeldstratege und Skrzybski als Torjäger.

Aus S04-Sicht führt also eine Achse an Ex-Schalker die Schleswig-Holsteiner erstmals in die erste Bundesliga. Dazu ist Kiel auch der erste Bundesligist aus dem norddeutschen Bundesland – eine unglaubliche Geschichte für die Störche.

Becker mit dicker Party-Ansage

Mit Abpfiff der Partie ging die große Aufstiegsparty los. Ganz vorne dabei: Timo Becker. Der Ex-S04-Star hatte sich schon beim Schalker Aufstieg 2022 den Status des Feierbiestes erarbeitet – diesem kam er auch in Kiel nach. „Ich hau‘ hier alles kurz und klein, diesen Tag werde ich nie vergessen“, jubelte Becker gegenüber „Sky“.„Ich werde drei Tage nicht schlafen, mir ein hinter die Binde kippen und ganz Kiel auseinandernehmen, dass mich hier keiner wiedererkennt“, machte der Verteidiger, der verletzungsbedingt gegen Düsseldorf nicht mitwirken konnte, deutlich.

Schaffte schon 2022 mit Königsblau den Aufstieg: „Feierbiest“ Timo Becker kannte nach dem Kieler Aufstieg kein Halten mehr. Foto: IMAGO/Eibner

Und auch Offensivmann Skrzybski betonte: „Wir wissen, dass wir heute Geschichte geschrieben haben, wir genießen es einfach. Jetzt erstmal feiern.“ Damit neigt sich eine unglaubliche Saison dem Ende, die in Kiel so schnell keiner vergessen dürfte – auch nach drei Tagen Party-Marathon nicht.