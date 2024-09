FC Schalke 04: Geraerts verkündet frohe Botschaft – doch jetzt droht ihm ein Problem

Nach einem schwachen Saisonstart steht der FC Schalke 04 vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt (Freitag, 20. September, 18.30 Uhr) gehörig unter Druck. Königsblau ist zu Siegen verdammt, drei Punkte sind Pflicht.

Vor diesem so wichtigen Spiel gibt es für den FC Schalke 04 gleich mehrere gute Nachrichten: Sowohl Defensiv-Chef Tomas Kalas als auch der Offensiv-Youngster Emil Höjlund stehen Trainer Karel Geraerts wohl wieder zur Verfügung.

FC Schalke 04: Sturm-Juwel Höjlund wieder eine Option

Aufgrund von muskulären Probleme und Wachstumsstörungen ist Höjlund die vergangenen vier Wochen ausgefallen. Nach einem vielversprechenden Start bei S04 musste er zuletzt also kürzertreten. Als klassischer „Neuner“ fehlte er seinem Team – schließlich hat Königsblau nicht viele Spieler mit seinem Profil in den eigenen Reihen.

Wie Geraerts auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SVD mitteilte, ist Höjlund nun aber wieder voll belastungsfähig und somit fit für das Spiel gegen die Südhessen. Der Däne hatte bereits die komplette Woche mit der Mannschaft trainiert und keine Probleme mehr gehabt.

Nun ist Geraerts gefordert. Denn offensiv hat er mittlerweile die Qual der Wahl. In den vergangenen Spielen hat man Kenan Karaman und mal Moussa Sylla im Sturmzentrum gespielt. Allerdings hat man beiden Spielern angemerkt, dass sie sich auf anderen Positionen wohler fühlen. Geht Geraerts also das Risiko und stellt Höjlund gleich wieder in die Startelf?

Karaman wieder als Spielmacher geplant?

In dem Fall würde Karaman wohl wieder zurück auf die Position hinter der Spitze rücken und einmal mehr die Rolle des Spielmachers einnehmen. Fraglich dürfte dann sein, wen S04-Coach Geraerts aus der Startformation herausnehmen wird. Schließlich hat Amin Younes, der beim 0:2 beim KSC auf der „Zehn“ agierte, ein mehr als solides Spiel gemacht. Wie wird sich der Belgier also entscheiden?

Es scheint derzeit jedoch eher der Fall, als würde Geraerts auf seiner Offensive weiter vertrauen und Höjlund zunächst einen Bankplatz geben. Schließlich war der Youngster einige Wochen raus – eine weitere Option in der Offensive wird dem S04 jedoch sicherlich guttun.