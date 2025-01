FC Schalke 04: Mulder adelt S04-Juwel – folgt nun sein großer Durchbruch?

Schon bei seiner Verpflichtung jubelten viele Fans des FC Schalke 04. Die meisten Anhänger wussten, dass Ben Manga mit ihm ein absolutes Top-Talent nach Gelsenkirchen gelotst hat. Doch alle wussten auch, dass der Youngster noch am Anfang seiner Entwicklung steckt.

In den ersten sechs Monaten beim FC Schalke 04 konnte Emil Höjlund sein großes Potenzial zu selten zeigen. Sein großes Problem: die Verletzungen. Der Stürmer wurde immer wieder ausgebremst. Doch in der Rückrunde könnte er dafür umso mehr zünden.

FC Schalke 04: Lobeshymnen für Knappen-Youngster

Der eine Bruder spielt mit Eintracht Frankfurt international, der andere Bruder ist bei Manchester United bereits ein absoluter Top-Star: Höjlund hat eine sehr bekannte Fußballer-Familie. Den Weg, den sein älterer Bruder Rasmus gegangen ist, möchte auch Emil gehen.

Nach einigen Verletzungsproblemen ist der Youngster nun komplett fit – das hat er im Trainingslager eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sowohl seine Teamkollegen als auch die S04-Bosse geraten bei dem Dänen und seinen Fähigkeiten ins Schwärmen. „Er ist eine Maschine. Ganz eklig zu verteidigen, er ist mega bullig. Beim Anlaufen ist er stark, gefühlt kriegt er immer noch sein Bein dran. Ich hoffe sehr, dass er fit bleibt und wir eine weitere Waffe haben“, sagte Ron Schallenberg über seinen Teamkollegen.

++ FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Nächstes Top-Talent verlängert langfristig ++

„Er hat großes Potenzial, ist enorm ehrgeizig“, sagte Trainer Kees van Wonderen. „Aber er braucht Rhythmus“, legte der Niederländer nach. Derzeit ist er ganz nah an einem Startelf-Einsatz dran. Zeigt er sich weiter so eindrucksvoll, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er regelmäßig in der Startelf steht und treffen wird.

Mulder schwärmt von Höjlund

Auch bei Interims-Sportchef Youri Mulder hat der junge Angreifer Eindruck hinterlassen. „Was ich sehr mag, ist sein Anlaufverhalten. Er geht volle Pulle auf den Verteidiger zu. Da siehst du seine Angriffslust“, so der Niederländer. „Er ist schneller, noch explosiver als ich“, scherzte der S04-Boss.

Weitere News:

„Ich hoffe sehr für ihn, dass es so weitergeht“, sagte Mulder über Höjlund. „Es war eine gute Entscheidung der Verantwortlichen, ihn im Sommer zum Verein zu holen“, machte er deutlich und lobte so also auch Kaderplaner Ben Manga.