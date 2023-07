In knapp einer Woche beginnt die neue Zweitliga-Saison. Und bis zum heutigen Donnerstag (20. Juli) hatte der FC Schalke nur zwei der drei Trikots für die kommende Spielzeit präsentiert. Vor allem um das schwarze Auswärtstrikot gab es große Diskussionen – das Design kam bei vielen Fans nicht besonders gut an.

Doch nun hat der FC Schalke 04 auch das letzte Trikot präsentiert. Wenige Tage vor dem Saisonstart zeigt Königsblau das neuen Heim-Dress, in dem das Team von Thomas Reis in den Heimspiele um die nötigen Punkte für den Aufstieg kämpfen wird.

FC Schalke 04: Neues Trikot offiziell vorgestellt

Die S04-Fans warteten schon einige Wochen auf das neue Heimtrikot warten, nun wurde das Geheimnis um das Spielshirt gelüftet. Das Trikot ist natürlich im klassischen Königsblau gehalten. Besonders auffällig sind die schmalen Längsstreichen, die es so schon lange nicht mehr auf einem Heimtrikot der Knappen gab. Dazu sind die weiß-dunkelblauen Elemente am Kragen und an den Ärmeln des Trikots besonders auffällig.

Einen Trikotsponsor ist jedoch auch auf dem Heimtrikot noch nicht zu sehen. Auch der Heimdress ziert bisschen den „Schalke 04“-Schriftzug, der auch schon auf dem Auswärts- und dem Ausweichtrikot zu sehen war.