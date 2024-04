Hannover – Schalke: Besonderer Fan-Moment! S04-Ultras sorgen für Gänsehaut

Wenn Königsblau auf fremden Geläuf ran muss, folgen standesgemäß tausende S04-Fans ihrer Mannschaft. Beim Auswärtsspiel Hannover – Schalke sollen um die 15.000 Knappen-Anhänger nach Niedersachsen gepilgert sein.

Trotz der schwachen Auswärtsstatistik in dieser Saison begleiten die Fans ihr Team alle zwei Wochen in die Fremde. Beim Spiel Hannover – Schalke sorgten sie schon vor Anpfiff für einen großen Moment – als Extra-Motivation für die S04-Stars?

Hannover – Schalke: Knappen-Fans beeindrucken mit großer Choreo

Die S04-Fans sind einmal mehr mir großen Hoffnungen auf Reisen gegangen. Königsblau muss auswärts punkten, um den Super-GAU am Ende der Saison verhindern zu können. Dafür geben die Gelsenkirchener alles. In Hannover waren sie nicht nur gewohnt laustark zu hören, sondern sorgten auch mit einer großen Choreo für ein starkes Bild.

Zu sehen war ein großes S04-Logo, das über die gesamte Auswärtskurve zu sehen war. Sowohl der Ober- als auch der Unterrang waren bei der Choreo beteiligt. Im heimischen Stadion gilt derzeit ein Choreo-Verbot. Auswärts zählt das jedoch nicht.

Aufgrund eines Sicherheitsbedenken sind Choreografien auf Schalke derzeit nicht gestattet. Vor allem aufseiten der S04-Ultras sorgte das in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für Ärger. Nun ist es also ein Auswärtsspiel, wo die aktive Fanszene ein solches Bild als Unterstützung liefern.

Beeindruckendes Bild vor Anpfiff: Die S04-Fans haben in Hannover ein große Choreo präsentiert. Foto: IMAGO/Eibner

Extra-Motivation für den nötigen Auswärtsdreier?

Platz 18 in der Auswärtstabelle, die schlechte Defensive der Liga, zehn von 13 Spielen in der Fremde verloren und in 2024 noch keinen einzigen Punkt auswärts geholt – die Zahlen des S04 in dieser Saison sind erschreckend. Dennoch stehen die Fans weiterhin hinter dem Team – wie man auch beim Spiel Hannover – Schalke eindrucksvoll sehen konnte.

Die Knappen-Fans sind erneut mit großer Hoffnung nach Hannover gefahren, die Negativ-Statistik zu durchbrechen und wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Die Choreografie der Gästefans sollte da wohl als Extra-Motivation für ihr Team dienen.