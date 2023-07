Mit den 5:0-Testspielsieg gegen Gornik Zabrze endet das Sommer-Trainingslager des FC Schalke 04. Nach einer enorm intensiven Woche zeigte Königsblau gegen den polnischen Erstligisten eine starke Leistungen und kann mit einem guten Gefühl aus der Woche gehen.

Ähnlich wird es auch Leo Greiml persönlich gehen. Denn für den Österreicher ist das diesjährige Trainingslager ein ganz besonderes gewesen. Erstmals seit seinem Transfer zum FC Schalke 04 konnte er das Trainingslager und die gesamte Vorbereitung voll mit machen.

FC Schalke 04: Erste richtige Sommervorbereitung für Greiml

Ende Oktober 2021 riss sich Leo Greiml das Kreuzband. Seither hatte der Innenverteidiger immer wieder mit kleineren oder größeren Problemen am Knie zu kämpfen – unter anderem zog er sich auch eine Meniskusverletzung zu.

Er kam im Sommer 2022 ablösefrei von Rapid Wien zum S04. Von seinem Potenzial konnte er aufgrund seiner Verletzungen bisher noch nicht allzu viel zeigen. Nun ist er wieder richtig fit und absolviert mit Königsblau seine erste volle Sommervorbereitung.

„Für mich ist es aktuell die erste richtige Vorbereitung auf Schalke. Jetzt bin ich nicht hintendran, sondern mittendrin. Gerade in einer Phase wie jetzt kann man sich dem Trainer präsentieren und zeigen, dass man spielen möchte“, so Greiml.

++ FC Schalke 04: Überzeugende Leistung im Testspiel! Star bestätigt starken Trend ++

„Ich selbst spreche von einem Restart und möchte meine Chance nutzen, mich beweisen“, ergänzte der Defensiv-Mann. Und diese scheint er bisher auch zu nutzen. Bis auf einen Fauxpas im Testspiel beim 1. FC Bocholt präsentiert sich Greiml gut und überzeugt mit seinen Auftritten.

Avanciert Greiml zum Leistungsträger bei S04?

Dies sollte er auch beibehalten – und im besten Fall sich noch stetig weiter entwickeln. Denn Greiml steht vor einer enorm wichtigen Saison. Schafft er es auch in dieser Saison nicht, sich in den Vordergrund zu spielen, droht ihm schnell das Abstellgleis. Mit seinen 22 Jahren ist der Österreicher noch jung und zeigt einiges an Potenzial. Dennoch wäre eine erneute Seuchensaison für ihn und für den S04 ein Desaster.

Mehr News:

Derzeit sucht der S04 noch mindestens einen weiteren Innenverteidiger. Die Konkurrenz für Greiml ist groß. Doch mit seinen Anlagen hat er definitiv das Zeug, Stammspieler und Leistungsträger bei Königsblau zu werden. Momentan muss er um die Spielzeit und einen Platz in der Elf von Thomas Reis aber kämpfen und sich beweisen.