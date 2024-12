Schalke-Fans können es kaum glauben – Ex-Star dreht nach Abgang komplett auf

Das größte Problem des FC Schalke 04 in dieser Saison ist zweifelsohne die Defensive. Königsblau stand in nahezu keinem Spiel wirklich stabil und kassierte bereits satte 31 Gegentore. Damit stellt Königsblau die drittschlechteste Defensive der zweiten Bundesliga.

Ein Akteur, der Schalke derzeit sicher gut zu Gesicht stehen würde, ist Leo Greiml. Der Österreicher hat den Verein im Sommer verlassen. Nach zwei schweren Verletzungen haben die S04-Bosse nicht mehr die Hoffnung gehabt, dass er langfristig noch zu einer echten Säule werden kann. Doch dies beweist er jetzt an anderer Stelle.

Ex-Schalker Greiml trumpft groß auf

Greiml kam im Sommer 2022 als großes Defensiv-Talent von Rapid Wien zu Königsblau. Trotz eines zuvor erlittenen Kreuzbandrisses hat sich Blau-Weiß für einen ablösefreien Transfer des Innenverteidigers entschieden. Doch auf Schalke konnte er nie Fuß fassen – sein Knie machte immer wieder Probleme. Es folgte eine Meniskusverletzung und ein weiterer Kreuzbandriss.

Im vergangenen Sommer trennten sich die Wege von Königsblau und Greiml. Der Österreicher wechselte in die erste niederländische Liga zum Aufsteiger aus Breda. Dort hat er in dem ersten halben Jahr das gemacht, was man auf Schalke so lange von ihm erhofft hatte: Er ist fit geblieben und hat sich zu einem echten Leistungsträger für sein Team entwickelt.

Der Ex-Schalker stand in 15 von 17 möglichen Ligapartien auf dem Feld, fehlte einmal aufgrund einer Gelbsperre und absolvierte nahezu jede Partie über die volle Distanz. Greiml ist bei Breda ein Fels in der Brandung und hat sein Team zu einer starken Hinserie verholfen. Von Abstiegskampf ist der Aufsteiger weit entfernt. Auch dank Greiml.

Schnelle Rückkehr zu Königsblau?

Auf Schalke dürfte man von der jüngsten Entwicklung des Ex-Profis durchaus überrascht sein. Denn nach seiner Leidensgeschichte kommt eine solch starke Hinrunde tatsächlich etwas aus heiterem Himmel. Die S04-Fans freuen sich sicherlich für Greiml. Doch die Tatsache, dass er nun an anderer Stelle aufblüht, während Schalkes Defensive einmal mehr katastrophal agiert, ist für die Knappen-Anhänger wohl schwer mit anzusehen.

Doch für Königsblau gibt es auch gute Nachrichten: Laut übereinstimmenden Medien hat sich Schalke bei dem Verkauf des 23-Jährigen eine Rückkaufoption sichern lassen. Wie Höhe und mögliche Details sind zwar noch nicht bekannt, doch S04 hat somit zumindest eine theoretische Chance, den Österreicher zurückzuholen.