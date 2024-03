FC Schalke 04: Fans außer sich! Erschütternder Bericht wirft ganz schlechtes Licht auf S04-Team

Im Laufe der Saison wurde immer wieder über den Charakter der aktuellen Mannschaft des FC Schalke 04 diskutiert. Vor allem die Auftritte beiden Auswärtsspielen waren erschreckend schlecht. Aufgrund der aktuellen Krise scheint es auch intern so großen Streitigkeiten zu kommen.

Ein Bericht der „Sportbild“ soll nun einen irren Vorfall vor dem Kiel-Spiel im Februar enthüllt haben. Demnach sollen sich die Profis des FC Schalke 04 über Klub-Legende Gerald Asamoah lustig gemacht haben.

FC Schalke 04: Irrer Bericht um S04-Team

Laut des Berichtes habe der S04 für den Flug zum Auswärtsspiel nach Kiel einen Platz zu wenig im Flugzeug gebucht. Somit konnte nicht der gesamte Stuff mit an Board. Nach reichlich Diskussionen soll sich dann Asamoah bereit erklärt haben, auf den Flug zu verzichten und selber anzureisen.

Eine große Geste der S04-Legende, um den restlichen Stuff zusammen reisen zu lassen. Doch laut des Berichtes soll die Mannschaft gegenüber Asamoah wenig Dankbarkeit gezeigt haben. Ein Spieler machte laut der „Sportbild“ aus dem Flugzeug durch das Fenster sogar ein Foto von Asamoah, während dieser auf dem Rollfeld zurück ins Terminal ging. Dazu als Emoji eine winkende Hand.

Dieser Vorfall soll über einige Wochen hinweg ein „Schenkelklopfer“ in der Mannschaft gewesen sein. Sollte dieser Bericht tatsächlich wahr sein, würde dies das Team in ein ganz, ganz schlechtes Licht stellen. In dem Fall müsste man den Charakter der Mannschaft definitiv infrage stellen.

„Wie kann man so sein?“

Bei den S04-Fans sorgte dieser Bericht für Fassungslosigkeit. Die Knappen-Anhänger konnten kaum glauben, was sie lasen. „Asa ist eine mehr als verdiente Legende in unserem Verein und diese Mannschaft, die seit Monaten nur enttäuscht und einen desolaten Auftritt nach dem anderen abliefert, macht sich noch über ihn lustig?“, schrieb ein Fan sauer auf „X“.

„Sollte diese Nachricht tatsächlich stimmen, würde ich mich wirklich schämen. Wie kann man nur so sein? Unfassbar“, schrieb ein anderer Fan. In den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, dass vereinzelte Spieler sich bereits gegen den Trainer stellen würde. Doch dieser Vorfall würde wohl alles toppen – sofern dieser tatsächlich so abgelaufen ist.