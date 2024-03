FC Schalke 04: Sommer-Abgang besiegelt! Königsblau trennt sich von Klub-Ikone

Der FC Schalke 04 setzt die Neuausrichtung des sportlichen Bereiches fort. Der Pottklub verkündetet am Freitag (22. März), dass Klub-Ikone Gerald Asamoah ab Sommer nicht mehr für den S04 tätig sein wird.

Dies hatte sich schon in den vergangenen Monaten abgezeichnet. Die Klub-Bosse betonten immer wieder, dem Sport beim FC Schalke 04 neue Strukturen verleihen zu wollen. Mit der Trennung von Asamoah treibt man dies weiter voran.

FC Schalke 04 und Asamoah gehen ab Sommer getrennte Wege

Kaum einer ist auf Schalke so beliebt wie Asamoah, kein jemand wird von den S04-Anhängern so geliebt wie Asamoah. Und dennoch findet diese Liebesgeschichte im Sommer (vorerst) ein Ende. Asamoah wird den Verein nach der laufenden Saison verlassen.

„Im Zuge der kontinuierlichen, nachhaltigen Neustrukturierung des Sports haben wir als Vereinsverantwortliche entschieden, dass es die Rolle des Leiters Lizenz zur neuen Saison auf Schalke nicht mehr geben wird. Entsprechend endet die Zusammenarbeit mit Gerald“, so S04-Vorstandsboss Matthias Tillmann. „Mit dem Abschluss seines Managementstudiums bei DFL und DFB ist die Zeit gekommen, dass Gerald den nächsten Schritt gehen will. In einem persönlichen Gespräch habe ich ihm mitgeteilt, dass wir ihm diese Perspektive derzeit nicht geben können“, ergänzte der 40-jährige.

Asamoah ist – mit kurzen Unterbrechungen – seit über 20 Jahren für Königsblau tätig. Erst als Spieler, dann als Klubrepräsentant, als Co-Trainer, als Teammanager und letztlich als Leiter des Lizenzbereiches. Diese Position wird es ab Sommer nicht mehr auf Schalke geben.

Asamoah mit emotionalen Abschiedsworten

„Jeder weiß, wie viel mir Schalke 04 bedeutet. Hier habe ich nicht nur Fußball gespielt und die ersten Schritte im Management gemacht, sondern mich in mehr als zwei Jahrzehnten zu dem Menschen entwickelt, der ich heute bin. Dafür bin ich extrem dankbar“, betonte Asamoah selbst.

„Ich habe den Club, die Fans und das ganze Umfeld lieben gelernt und immer versucht, alle Schalker stolz zu machen. Umso schmerzhafter ist es für mich, dass dieses Kapitel vorerst endet. In der aktuellen Situation ist dies leider nicht anders möglich. Aber klar ist auch: Dem Verein werde ich für immer verbunden bleiben. Für mich ist das mehr als ein Lippenbekenntnis: Einmal Schalker, immer Schalker“, so Asamoah weiter.

Wie es für den 45-Jährigen ab Sommer weiter gehen wird, ist noch unklar. Asamoah möchte den nächsten Schritt im Management – und das wohl auch in Deutschland. Man darf gespannt sein, wo es die S04-Legende hinziehen wird. Auf Schalke wird man seinen weiteren Werdegang wohl mir großer Sicherheit intensiv verfolgen.