FC Schalke 04: Nach Ouwejan-Suspendierung – urplötzlich ergreift Geraerts für ihn Partei

Die „Causa Ouwejan“ geht in die nächste Runde! Der Niederländer wurde bei der 3:5-Niederlage des FC Schalke 04 in Düsseldorf nach nur 30 Minuten ausgewechselt. In der Folge fiel er mit respektlosen Verhalten auf – er verweigerte den Handschlag mit seinem Trainer und schubste „Leiter Lizenz“ Gerald Asamoah.

Nach seiner Suspendierung stellte sich Karel Geraerts jetzt jedoch vor seinen Spieler. Der Trainer des FC Schalke 04 ordnete die Situation um Ouwejan auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Osnabrück (Freitag, 01. Dezember, 18.30 Uhr) ein und fand überraschende Worte für den Niederländer.

FC Schalke 04: Geraerts nimmt Ouwejan in Schutz

Nach dem Seitenlinien-Eklat folgte die Strafe für Ouwejan schon am nächsten Tag. Karel Geraerts schickte den Standardexperten in die U23 und suspendierte ihn nicht nur für die Trainingswoche, sondern auch für das wegweisende Spiel gegen den VfL Osnabrück.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Bei Königsblau kracht es derzeit auf allen Ebenen – der Vorfall mit Ouwejan ist für die Situation des Pottklubs sinnbildlich. Dennoch versuchte Geraerts vor dem Spiel etwas Druck rauszunehmen und die Lage abzukühlen. Der Belgier begründete die Suspendierung Ouwejans und ordnete die Maßnahmen ein.

++ FC Schalke 04: Endlich gute Nachrichten! Comeback gegen Osnabrück steht bevor ++

„In den letzten Tagen habe ich oft gehört, dass Ouwejan zum Sündenbock gemacht wurde. Er ist weder Schuld, dass wir in Düsseldorf verloren haben, noch, dass die Gesamtsituation sehr schwierig ist. Das möchte ich verdeutlichen, weil ich das Gefühl habe, dass er für all das verantwortlich gemacht wird“, betonte Geraerts.

„Er hat sich falsch verhalten, das war respektlos und ging nicht, aber das weiß er. Er ist nicht der Hauptschuldige, sondern ein Teil des gesamten Teams, das in dieser Lage steckt“, fügte der S04-Coach hinzu.

„Respekt muss immer gegeben sein“

Geraerts selbst war es wichtig, dass die Aktion von Ouwejan eine Sanktion nach sich zieht. „Respekt steht über allem und muss immer gegeben sein“, so der Schalke-Trainer. „Aber man muss die Situation auch richtig bewerten. Wir haben sein Verhalten gemeinsam aufgearbeitet und er hat sich bei dem Team entschuldigt – damit ist das Thema auch gegessen“, resümierte Geraerts.

Mehr News:

Vor allem vonseiten der Fans wuchs die Kritik an Ouwejan in den vergangenen Tagen immer weiter an. Neben seinem Verhalten abseits des Platzes passen auch seine sportlichen Leistungen nicht. Der Linksverteidiger ist als gefährlicher Standardschütze enorm wichtig für sein Team, seine defensiven Defizite jedoch umso eklatanter. Gut möglich, dass der Niederländer zukünftig vermehrt auf der Bank Platz nehmen muss.