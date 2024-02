FC Schalke 04: Fitness-Wirrwarr um Neuzugang – dickes Problem fällt S04 erneut auf die Füße

Das Rätsel um Brandon Soppy geht weiter. Der Neuzugang des FC Schalke 04 ist noch nicht fit und weit davon entfernt, eine echte Verstärkung für Königsblau zu sein. Obwohl man sich genau das von ihm erhofft und angekündigt hatte. Doch statt S04 auf dem Platz zu helfen, steht für ihn in den nächsten Wochen vermehrt Individualtraining an.

Die Klub-Bosse holen einen vielversprechenden Spieler, der dem FC Schalke 04 sofort weiter helfen soll, dies aber (fitnesstechnisch) nicht schafft. Ein Szenario, das am Berger Feld in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen ist.

FC Schalke 04: Neuzugänge zünden selten sofort

In diesem Winter verpflichtete Schalke mit Soppy und Churlinov zwei Akteure – doch beide sind nicht die erhofften Soforthilfen. Im Winter 2023 waren es mit Skarke, Jenz, Balanta, Uronen, Frey und Tauer gleich sechs Neuzugänge. Nachhaltig überzeugen konnte mit Jenz jedoch nur einer.

Im Aufstiegsjahr 2022 waren es Vindheim, Lode und Lee. Bis auf das starke Debüt von Vindheim in Aue (5:0) konnte Königsblau jedoch keiner der drei nachhaltig verstärken. Auch in der desolaten Abstiegssaison 2021 brachte keiner der Neuzugänge (Mustafi, Huntelaar, Kolasinac, Willian) Leben in die Mannschaft, die jedoch schon zum diesen Zeitpunkt „tot“ war.

Das Muster der gescheiterten Winter-Transfer zieht sich durch die letzten Jahre und ist ein Sinnbild für die vielen Fehler der Kaderplanung, die in den vergangenen Saisons reihenweise gemacht wurde. Soppy (und Churlinov) sind nur die beiden neuesten Fälle in dieser bitteren Liste.

„Unmöglich, dass er topfit ist“

„Wenn wir einen Spieler im Winter bekommen, ist es unmöglich, dass er topfit ist“, betonte S04-Sportdirektor Marc Wilmots mit Blick auf die fehlende Fitness von Soppy gegenüber der „WAZ“. In der Tat ist es – vor allem für das klamme Schalke, enorm schwer, im Winter mit starken Neuverpflichtungen nachzulegen, da viele Vereine ihre Leistungsträger im Winter nicht abgeben.

Doch dieses Problem ist Haus gemacht. Schließlich ist Königsblau in den vergangenen Winter-Transferphasen nahezu gezwungen worden, die im Sommer begangenen Fehler zu korrigieren. Man trifft im Sommer falsche Personalentscheidungen, hat im Winter Druck, neue Spieler zu holen, die den Kader direkt verstärken und greift immer wieder daneben. – ein Kreislauf, der Königsblau nun seit mehreren Saisons begleitet.

Die Chance, dass man dabei Volltreffer – wie mit der Verpflichtung von Jenz – landet, ist aufgrund der schwierigen Marktsituation im Winter sehr gering und fällt Königsblau in dieser Saison einmal mehr auf die Füße. Gravierende Fehler im Sommer können nur schwer bis gar nicht im Winter korrigiert werden. Besonders mit dem finanziellen Budget des S04.