FC Schalke 04: Bitterer Ausfall! Geraerts lässt tief blicken – „Sehr schwer für mich“

Nach dem Pokalsieg gegen den VfR Aalen (2:0) steht für den FC Schalke 04 am kommenden Wochenende wieder der Ligaalltag an – es geht zum 1. FC Magdeburg (Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr). Doch vor dem Spiel wird die Laune bei Trainer Karel Geraerts etwas getrübt.

Grund dafür ist der Ausfall von Ron Schallenberg. Der Defensiv-Akteur wird nach seiner Gelb-Rot-Sperre in Magdeburg fehlen. Wie Geraerts auf der Pressekonferenz am Freitag (23. August) deutlich gemacht hat, wird sein Fehlen für den FC Schalke 04 nur schwer verkraftbar sein.

FC Schalke 04: Schallenberg-Ausfall schwer aufzufangen

Es war das Thema des vergangenen Zweitliga-Spieltags: Schallenberg hat im Spiel gegen Nürnberg (1:3) kurz vor der Halbzeit die Gelb-Rote-Karte gesehen und wurde so für ein Ligaspiel gesperrt. Der S04 hatte noch versucht, die Sperre aufheben zu lassen, doch der Einspruch wurde abgelehnt. Somit wird der Defensiv-Akteur am Sonntag fehlen.

Das nimmt Geraerts und Schalke eine ganze Menge. Zum einen, einen absoluten Leistungsträger und Führungsspieler, zum anderen die defensive Stabilität und Flexibilität. Schließlich kann Schallenberg sowohl in der Innenverteidigung, als auch im zentralen Mittelfeld agieren.

„Ron hat schon in Nürnberg 45 Minuten gefehlt, jetzt fehlt er das ganze Spiel. Das ist natürlich sehr schwer für mich. Es ist hart, aber so ist die Realität. Wir haben unsere Alternativen“, betonte Geraerts.

Auch Höjlund wohl nicht mit dabei

Neben Schallenberg könnte auch ein weiterer Spieler, der wohl in der Startelf gestanden hätte, in Magdeburg fehlen. Emil Höjlund hat nach seinen Wachstumschmerzen in der Woche nur dosiert und zu großen Teilen individuell trainiert, wie Geraerts erklärte. Bei dem Dänen warte man noch das Abschlusstraining ab. Tendenz geht eher Richtung Ausfall.

Eine gute Nachricht für alle S04-Fans ist jedoch, dass Paul Seguin zurückkehren wird. Geraerts bestätigte auf der Pressekonferenz, dass der Mittelfeldstratege wieder voll einsatzfähig sei – er wird definitiv in der Startelf stehen.