FC Schalke 04: Star heftig in der Kritik – jetzt spricht Geraerts Klartext

Zwischen Buhmann und Fan-Liebling – irgendwo dazwischen bewegt sich Henning Matriciani in den vergangenen Wochen. Aufgrund seiner Leistungen in der vergangenen Rückrunde hat sich der Defensiv-Akteur einen besonderen Status bei den Anhängern des FC Schalke 04 erarbeitet.

Zuletzt zeigte sich Matriciani allerdings nicht von der besten Seite und wirkte oftmals überfordert. So verlor er sowohl gegen Hannover Derrick Köhn als auch gegen St. Paulis Elias Saad sämtliche Zweikämpfe. Der Abwehrspieler des FC Schalke 04 geriet so immer mehr in die Kritik.

FC Schalke 04: Geraerts stellt sich vor Matriciani

Henning Matriciani erlebte im vergangenen Jahr einen gar märchenhaften Aufstieg beim Pott-Klub. Vom U23-Ersatzspieler über erste Einsätze bei den Profis bis hin zum Derbyheld und Fan-Liebling. Doch zuletzt wächst die Kritik an ihm. Viele Fans sehen in ihm die große Schwachstelle des S04-Spiels.

So hatte er sowohl im 96-Spiel gegen Köhn als auch im Pokal bei St. Pauli mit Saad enorme Probleme. Beide Spieler zeigten Matriciani die Grenzen auf und ließen den 23-Jährigen ein ums andere Mal alt aussehen. Nun verteidigt S04-Coach Karel Geraerts seinen Schützling jedoch.

++ FC Schalke 04: Kampf gegen die Uhr – bitterer Ausfall gegen Nürnberg droht ++

„Ich denke, Henning gibt sein Leben für den Klub, Er tut alles,was er kann. Ich habe viel Vertrauen in ihn, weil er ein Teamplayer ist“, betonte der Belgier. Ob Matriciani am Samstag in Nürnberg (04. November, 13 Uhr) auch zum Einsatz kommen wird, ließ es alelrdings offen. „Die Entscheidung werde ich am Samstag treffen”, erklärte Geraerts.

Fans sehnen Brunner-Comeback entgegen

Aufgrund der fehlenden Alternativen dürfte jedoch viel dafür sprechen, dass Matriciani auch am Samstag das Vertrauen von Geraerts bekommen wird. Den S04-Fans dürfte das nicht wirklich gefallen. In den sozialen Netzwerken sehnten sie der Rückkehr von Cedric Brunner entgegen. Der Schweizer fehlt seit knapp drei Wochen – ein Comeback jedoch wohl weiterhin nicht in Sicht.

Mehr News:

Für Matriciani ist es derzeit sicherlich keine einfache Zeit. Allerdings setzt Geraerts weiter auf den gebürtigen Lippstädter – das Vertrauen dürfte dem Rechtsverteidiger gut tun. Rückendeckung vom Trainerteam kann der viel kritisierte Profi derzeit durchaus gebrauchen.