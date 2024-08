FC Schalke 04: Geraerts lässt großes Rätsel ungelöst – wie entscheidet sich der Belgier?

Zwei Siege, eine bittere Niederlage und das Weiterkommen im Pokal – der Saisonstart des FC Schalke 04 ist angesichts des XXL-Umbruchs im Sommer durchaus gelungen. Jetzt gilt es für das Team von Karel Geraerts, das zu bestätigen und weitere Punkte in der Liga einzufahren. Schon am Sonntag (25. August, 13.30 Uhr) sollen weitere drei Punkte in Magdeburg folgen.

Doch mit Blick auf dieses schwere Auswärtsspiel des FC Schalke 04 wird sich Geraerts ordentlich Gedanken machen müssen. Denn mit Tomas Kalas fehlt der Abwehrchef, mit Ron Schallenberg der wichtige Defensiv-Allrounder. Eine Frage beschäftigt die Fans.

FC Schalke 04: Wer verteidigt neben Cisse?

In der Pressekonferenz vor dem Spiel machte der Belgier deutlich, dass Ibrahima Cisse in der Innenverteidigung vorerst gesetzt sein wird. Der 23-Jährige bekommt also erstmals in seiner Zeit auf Schalke die komplette Rückendeckung seines Trainers – das wird ihm eine Menge Selbstvertrauen geben.

Doch die Position neben ihm ist die große Lücke bei Königsblau – wen lässt Geraerts neben Cisse verteidigen? Gleich drei Spieler können sich wohl Hoffnungen auf einen Einsatz machen. Routinier Marcin Kaminski dürfte wohl die offensichtlichste Variante sein – Cisse und Kaminski spielten schon gemeinsam in Nürnberg in der Defensive.

Sollte sich Geraerts gegen Kaminski entscheiden, könnte die Tür für Martin Wasinski oder Felipe Sanchez aufgehen. Die beiden 20-Jährigen liefen im Pokalspiel gegen Aalen (2:0) auf und machten ihren Job gut. Bei Wasinski wäre der große Vorteil, dass sich Cisse und er auf französisch verständigen könnten – kein ganz unwichtiger Aspekt.

Zweiliga-Debüt für S04-Youngster?

Wasinski wartet in der zweiten Liga noch auf seine ersten Einsatzminuten. Der Belgier saß sowohl gegen Braunschweig (5:1) als auch in Nürnberg 90 Minuten auf der Bank. In Magdeburg könnte er sich dann das erste Mal auch im Ligabetrieb beweisen – gleiches gilt auch für Sanchez.

S04-Coach Geraerts hat also mehrere Möglichkeiten, die Lücke von Schallenberg zu schließen. Fakt ist aber auch, dass der Ausfall des Defensiv-Allrounders schwer wiegt. Schallenberg ist einer der wichtigsten Spieler bei den Knappen.