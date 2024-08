FC Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz – S04 schaut genau hin

Zwei Siege aus den ersten drei Pflichtspielen – der Saisonstart des FC Schalke 04 hätte schlechter laufen können. Angesichts der verkorksten Vorsaison macht dieser Beginn Hoffnung auf mehr Ruhe und Stabilität in diesem Jahr.

Auf die Aufstiegsplätze dürfte der Blick in dieser Spielzeit dabei noch nicht gehen. Für einen direkten Konkurrenten des FC Schalke 04 gilt das wohl nicht – man will zurück in die Bundesliga. Auf dem Weg dorthin bahnt sich nun jedoch ein herber Rückschlag an!

FC Schalke 04: Hertha droht Tabakovic- und Reese-Abgang

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, stehen Schalke-Konkurrent Hertha BSC zwei heftige Abgänge bevor. Demnach sollen Haris Tabakovic und Fabian Reese, zwei elementare Säulen für den Klub aus der Hauptstadt, auf die Bundesliga schielen. Während es für Reese bislang nur Interesse aus Freiburg geben soll, könnte Tabakovic schon seine Koffer gepackt haben.

Denn der 30-Jährige soll bereits zum Medizincheck bei der TSG 1899 Hoffenheim eingetroffen sein. Für den Berliner Torjäger, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 32 Scorerpunkte kam, könnten insgesamt bis zu fünf Millionen Euro Ablöse fällig werden. So winkt Hertha BSC zwar ein Geldregen, jedoch droht auch der Abgang des eigentlich Stamm-Stürmers.

Reese derzeit noch verletzt

Ganz so weit ist man in den Verhandlungen um Fabian Reese, der auch schon für den FC Schalke 04 zum Einsatz kam, noch nicht. Demnach soll in Berlin noch kein konkretes Angebot für den 26-Jährigen eingegangen sein. Für Reese müsste sich der SC Freiburg wohl richtig strecken – rund zehn Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.

Ein weiteres Problem: Reese, der noch einen Vertrag bis 2028 in Berlin hat, laboriert derzeit noch an einer Verletzung. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb ist vor Oktober nicht zu erwarten. Der Spieler selbst soll einem Wechsel jedoch offen gegenüber stehen. Den Berlinern stehen also stressige Tage vor Schließung des Transferfensters bevor.