Schalke 04 holt „Big Points“! S04-Star schlägt dennoch Alarm – „Dringend abstellen“

Was ein Drama im Freundschaftsduell! Erst die Führung nach einer guten ersten Halbzeit, dann der bittere Nackenschlag kurz nach der Pause und dann trifft Danny Latza in der 89. Minute zum ersten Auswärtsdreier der laufenden Saison.

Mit dem Abpfiff dürfte von allen Beteiligten beim FC Schalke 04 eine große Last abgefallen sein. Nach dem zweiten Sieg in Folge dürfte die Laune bei Königsblau so gut wie schon lange nicht mehr sein. Siegtorschütze Latza fand dennoch einen großen Kritikpunkt nach dem S04-Sieg.

FC Schalke 04: Latza wird zum Late-Minute-Matchwinner

Der S04 erlebt die nächste Achterbahnfahrt der Gefühle! Führung, bitterer Ausgleich und Siegtreffer in letzter Minute. Nach der Partie dürften allen wohl egal sein, wie der Sieg letztlich zu Stande gekommen ist. Doch vor allem für Latza dürfte dieses Tor und der daraus resultierende Sieg enorm wichtig gewesen sein.

In den vergangenen Monaten hatte er mit vielen Verletzungen zu kämpfen, ist immer wieder ausgefallen und musste sich einiges anhören. Denn auch wenn er mal auf dem Platz stand, konnte er kaum überzeugen. Nicht selten hagelte es heftige Kritik. Einige Knappen-Anhänger forderten sogar einen Verkauf im Sommer.

Knallharte Analyse trotz Auswärtsdreier

Doch in Nürnberg wurde er zum gefeierten Helden, lieferte nach seiner Einwechslung auch abseits des Tores eine starke Leistung ab. Nach dem Spiel zeigte sich der ehemalige Kapitän sichtlich glücklich. Dennoch mahnte er, dass man eine große Schwäche dringend abstellen muss.

„Nach dem Wiederanpfiff waren wir schläfrig. Das haben wir aber auch schon öfter gehabt, nicht nur in dieser Saison, auch schon in den letzten Jahren, dass wir nach der Pause immer etwas brauchen, um wieder richtig ins Spiel zu bekommen. Das geht nicht, das müssen wir dringend abstellen“, betonte der S04-Profi.

Vor allem bei einer Halbzeitführung müsse man da cleverer aus der Halbzeit kommen, erklärte er. „Damit wir mehr Ruhe ins Spiel bekommen und die Null länger halten können. So holt man das Stadion und den Gegner wieder unnötig zurück ins Spiel“, so Latza. Für den Moment dürfte das allen Schalker recht egal sein. Möchte man aber in den kommenden Wochen weiter in der Tabelle klettern, sollten Karel Geraerts und Co. daran schleunigst arbeiten.