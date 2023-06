Wie in jedem Sommer geht es auf dem Transfermarkt hoch her – nur beim FC Schalke 04 nicht. Abgesehen von den Abgängen vieler Leihspieler und drei Vertragsverlängerungen ist bei Königsblau noch nicht viel passiert, in Sachen Neuzugängen noch überhaupt nicht. Das lässt die Fans nervös werden.

Während in der Schlussphase der Saison gleich mehrere Gerüchte aufkamen, gibt auch diese derzeit kaum. Die Zeiten beim FC Schalke 04 sind ruhig – zu ruhig? Die meisten Konkurrenten in der zweiten Liga waren schon fleißig und haben einige Hausaufgaben schon erledigt. Bei Blau-Weiß lässt man sich dadurch nicht stressen.

FC Schalke 04: Wenig Gerüchte, keine Neuzugänge

So ruhig war es auf Schalke in den vergangenen Jahren selten. Vor allem bei einer sportlich so angespannten Lage. Für einige Fans des S04 ist es jedoch zu ruhig. Derzeit passiert am Berger Feld nicht allzu viel. Während in der Woche nach dem Abstieg gleich drei Vertragsverlängerungen verkündet und in der Woche darauf acht Spieler verabschiedet wurden, bleibt es seitdem recht still.

Auch nach der offiziellen Vorstellung des neuen Sportdirektors kam nicht allzu viel Wind in die Transfer-Geschichten des Pottklubs. Zwar wird hin und wieder über mögliche Wechsel berichtet und diskutiert. Dies bezieht sich aber vor allem auf die Abgangsseite. Mit Marius Bülter und Rodrigo Zalazar stehen wohl zwei Leistungsträger vor einem Wechsel.

Neuzugänge sind noch nicht in Sicht und das, obwohl der S04 noch einige Neuverstärkungen brauchen wird, um den direkten Wiederaufstieg forcieren zu können. Neu-Sportdirektor Andre Hechelmann erklärte bei seiner Vorstellung, dass noch auf einigen Positionen wie die Innenverteidigung oder das zentrale Mittelfeld Handlungsbedarf besteht.

Konkurrenz schläft nicht

Was viele S04-Fans beunruhigt: Viele der Konkurrent waren schon richtig aktiv und konnten schon bis zu vier Neuzugänge verkünden. Einzig Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV haben neben dem S04 noch keine neuen Spieler geholt. Das zeigt, dass die Konkurrenz in keinem Fall schläft und sich schon intensiv auf die kommende Spielzeit vorbereitet.

Der große Pluspunkt für den S04 ist es, dass der Transfermarkt offiziell erst ab dem ersten Juli öffnet. In diesen Tagen versucht man sich wohl erst einmal zu sammeln, um dann die Transfer-Offensive zu starten. Dennoch birgt diese Strategie auch Risiken. So könnte der ein oder andere Spieler sind gegen Königsblau entscheiden, weil die Spielerseite die Deals schnell abwickeln wollen.

Die S04-Fans werden sich aber wohl noch etwas gedulden müssen. Ein kurzfristiger Neuzugang ist wohl nicht in Sicht. Doch die letzten Transferphasen haben auch gezeigt, dass die Verantwortlichen für die ein oder andere Überraschung gut sind. Die Knappen-Bosse werden in jedem Fall alles dafür tun, um am Ende des Transfersommers einen Kader auf die Beine gestellt zu haben, der um den Aufstieg mitspielen kann. Wie genau der aussehen wird, ist indessen noch unklar.