Internationaler Fußball ist beim FC Schalke 04 längst passé. Letztmals traten die Königsblauen am 12. März 2019 in der Königsklasse an. Im Achtelfinal-Rückspiel gab es gegen Manchester City eine 0:7-Packung.

Etwas mehr als vier Jahre später ist es eben jenes Manchester City, das sich erstmals die europäische Krone aufsetzt. Das Finale verfolgten auch die Fans des FC Schalke 04 – und konnten abermals nicht fassen, welchen Weg ein einstiger S04-Flirt eingelegt hat.

FC Schalke 04: Torwart sagte ab

Vergangenen Sommer suchten die Knappen einen Torwart, der die Hintermannschaft in der Bundesliga stabilisieren sollte. Ein Kandidat: Stefan Ortega. Mit dem damaligen Bielefelder waren die Verhandlungen dem Vernehmen nach weit fortgeschritten. Plötzlich sagte der Keeper jedoch ab. Es wird gemunkelt, dass er keine Lust hatte, erneut von Frank Kramer trainiert zu werden.

Der Deal war für den FC Schalke 04 damit dahin. In Bielefeld blieb Ortega nach dem Bundesliga-Abstieg der Arminia dennoch nicht. Völlig überraschend unterschrieb er einige Zeit später bei Manchester City – und leitete so einen ganz steilen Karriere-Aufstieg ein.

Ortega holt die Champions League

Bei Manchester war er natürlich kein Stammkeeper mehr, leistete dennoch seinen Beitrag zum Triple-Gewinn. Im Pokal durfte er stets ran, spielte in sechs Partien fünf Mal zu Null. Auch in der Liga und der Champions League bekam er Einsatzzeit.

Ortega mit dem Champions-League-Pokal. Foto: IMAGO/Revierfoto

Im Finale am Samstagabend saß der einstige Schalke-Flirt zwar 90 Minuten auf der Bank, das konnte seine Feierstimmung aber nicht dämpfen. Wie auch? Er hatte gerade den größtmöglichen Vereinserfolg erreicht.

FC Schalke 04: Fans staunen nicht schlecht

Man stelle sich vor, Schalke hätte sich vergangenen Sommer nicht für Frank Kramer entschieden. Womöglich hätte Ortega dann in Königsblau und gegen den Abstieg gespielt, statt Titel zu holen.

Die Entwicklung lässt die Fans des FC Schalke 04 staunend zurück – und spöttisch gegenüber dem ungeliebten Ex-Trainer Frank Kramer. „Frank Kramer hat Stefan Ortega einfach zum CL-Sieger gemacht. Erst dafür gesorgt, dass er den Verein wechselt und dann dafür, dass er nicht zu Schalke will“, kommentiert ein Anhänger auf Twitter.