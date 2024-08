Schalke 04: Trainer-Legende Elgert haut wütend auf den Tisch – „Wird nicht funktionieren“

Norbert Elgert ist im Laufe seiner Zeit als U19-Trainer von Schalke 04 zu einer echten Ikone in Fußballdeutschland geworden. Der Fußballlehrer hat sämtliche Weltstars geformt und zu Profis gemacht. Viele Profis hören noch immer auf sein Wort und seinen Rat.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg ist er nun dabei, kaum jemand kennt den Jugendfußball so gut wie Elgert. Jetzt übt der Jugendtrainer von Schalke 04 allerdings große Kritik an die nachkommenden Fußballer, die den Sprung in den Profibereich schaffen wollen.

Schalke 04: Elgert-Kritik an junger Generation

Ob Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Julian Draxler oder Leroy Sané – alle dieser Spieler gingen durch die Schule von Elgert. Aus vielen seiner Ex-Schützlinge sind absolute Top-Fußballer und Weltstars geworden. Der 67-Jährige weiß genau, woraus es ankommt, wenn man es nach ganz oben schaffen möchte.

Der neuen Generation von Fußballer fehlen allerdings vermehrt die Grundtugenden für eine solche Karriere, betonte Elgert kürzlich im Podcast „Spielmacher – Fußball von allen Seiten“. Seine Worte sind unmissverständlich und ein Fingerzeig an alle jungen Fußballer mit dem Traum, Profifußballer zu werden.

++ Schalke beißt sich in den Hintern – Ex-Star trumpft in Europa groß auf ++

„Ich glaube, dass unsere Kinder und Jugendlichen einfach begreifen müssen, dass die Erfolgsprinzipien immer gleich bleiben“, so Elgert. „Es wird und kann nicht funktionieren, dass ich mit wenig Aufwand erfolgreich werde. Das wird auch in Zukunft unmöglich sein. Das müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen verständlich machen“, legte der S04-Coach nach.

Elgert mit klarer Forderung

Elgert sieht auch sich und seine Trainer-Kollegen gefordert, auch zur Persönlichkeitsbildung der Schützlinge beizutragen. „Ich glaube, da haben wir eine ganz große Aufgabe, dass wir Trainer, wir Ausbilder jetzt und in Zukunft viel mehr sein sollten und müssen, als nur Vermittler von Technik, Taktik, Athletik usw., sondern auch Vermittler von gesunden Werten“, so die S04-Legende.

Weitere News:

„Alle wollen eigentlich heute schon so leben wie am Ende ihrer Karriere. Das wird es nicht geben, da bin ich ganz sicher“, machte er deutlich. Und wenn es einer weiß, dann er. Die jungen Fußballer sollten bei seinen Worten also genauestens hinhören.