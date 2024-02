FC Schalke 04 schon am zittern? Braunschweig mit Hammer vor Kellerduell

Beim FC Schalke 04 ist vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 3. Februar, 13.00 Uhr) richtig Druck auf dem Kessel. Mit einer Niederlage könnte Königsblau auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Die Angst vor diesem Szenario ist groß.

Und die Niedersachsen haben sich vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 noch einmal richtig verstärkt. Die BTSV-Bosse sind in den letzten Stunden des Winter-Transferfensters auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben einen weiteren Mittelfeld-Akteur verpflichtet. Dieser könnte schon auf Schalke zum Einsatz kommen.

FC Schalke 04: BTSV verstärkt sich mit Schweden-Star

Vier Siege aus den vergangenen vier Spielen – das ist die starke Statistik der Braunschweiger in Liga zwei. Mit dieser Siegesserie hat der BSTV die Lücke zu den Nicht-Abstiegsplätzen geschlossen. Mit Hansa Rostock, S04 und Braunschweig sind gleich drei Teams punktgleich – das kommenden Duell zwischen Blau-Weiß und Blau-Gelb wird also für beide Mannschaft wegweisend.

Und ähnlich wie der S04, der sich noch kurz vor Ende des Transferfenster mit einem neuen Rechtsverteidiger verstärkt hat, sind auch die Braunschweiger noch einmal tätig geworden. Der schwedische U21-Nationalspieler Hampus Finndel wurde vom BSTV für ein halbes Jahr ausgeliehen. Dazu verfügt Blau-Gelb über eine Kaufoption, um den Skandinavier auch über den Sommer hinweg halten zu können.

Finndel zählt zu einen der größten Mittelfeld-Talenten seines Landes und ist trotz seines jungen Alters (23) schon seit Jahren Stammspieler in der ersten schwedischen Liga gewesen. Mit Djugardens IF spielte er in der vergangenen Saison unter anderem in der Conference. Nun zieht es den Mittelfeld-Strategen also an die Hamburger Straße nach Braunschweig.

Wegweisendes Spiel für S04 und BTSV

Der Transfer von Finndel ist ein klarer Fingerzeig an die Konkurrenz. Denn der Schwede wird die Qualität des Braunschweiger Mittelfelds deutlich anheben. Ob der Neuzugang schon auf Schalke in der Startelf stehen wird, bleibt abzuwarten. Seine ersten Minuten im Trikot des BTSV dürfte er am kommenden Samstag aber wohl in jedem Fall sammeln.

Im Gegensatz zu Königsblau ist die Mannschaft von Daniel Scherning sportlich gerad auf dem Höhenflug und reist mit breiter Brust nach Gelsenkirchen. Bei S04 hingegen kriselt es nach dem desolaten Auftritt in Kaiserslautern (1:4) mächtig – mit einer Niederlage gegen Braunschweig dürfte es am Berger Feld richtig ungemütlich werden.