FC Schalke 04: Star rennt Form hinterher – greift van Wonderen nun durch?

Der Blick des FC Schalke 04 richtet sich einmal mehr nach unten. Nach der 0:1-Niederlage bei Hannover 96 ist der Pottklub noch tiefer in den Abstiegskampf hinein gerutscht. Die Mannschaft von Kees van Wonderen ist zum Punkten verdammt, um schnellstmöglich da unten herauszukommen.

Viele Spieler des FC Schalke 04 schaffen es in dieser Saison bis dato zu selten, konstant gute Leistungen abzuliefern. So auch Derry John Murkin, der bisher unter jeglichen Trainern eigentlich gesetzt war. Doch jetzt könnte er seinen Stammplatz tatsächlich verlieren.

FC Schalke 04: Murkin in ungewohnt schwacher Form

Vor der Saison gab es heiße Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel des Engländers. Der Linksverteidiger stand weit oben auf der Liste von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Letztlich platzte ein Wechsel jedoch an der Ablösesumme. Die Freude war groß, als Murkin vor der Saison verkündet hatte, dass er mindestens noch ein Jahr bei Schalke bleibt.

Doch so stark er in der vergangenen Saison war, so sehr rennt er seiner Form in diesen Wochen hinterher. Der 25-Jährige ist zweifelsohne einer der wichtigsten Spieler bei S04 – seine Zukunft ist vielversprechend, sein Ziel die Erstklassigkeit. Doch davon ist er derzeit weit entfernt.

Murkin stand bisher in jedem Spiel über die volle Distanz auf dem Rasen, doch so stark wie im letzten Jahr präsentiert er sich (noch) nicht. Erst vor Kurzem erklärte Murkin selbst, dass er derzeit nicht gut genug spiele. „Ich habe diese Saison noch nicht sehr gut gespielt, das wissen wir alle“, so Murkin gegenüber der „WAZ“.

Donkor plötzlich ein Startelf-Kandidat?

In der letzten Saison war er der große Stabilisator in der Abwehr, derzeit ist er gar ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Das könnte S04-Coach Kees van Wonderen nun dazu bringen, dass er eine Änderung auf der Linksverteidiger-Position vornimmt. Das könnte die große Chance für Anton Donkor sein. Der Neuzugang sollte eine echte Alternative auf der linken Seite sein, kam bisher jedoch nicht über die Jokerrolle hinaus.

In keinem Spiel absolvierte er mehr als 30 Minuten. Seine ersten Wochen bei Königsblau waren enttäuschend, doch durch die kleine Formdelle von Murkin könnte er sich nun in den Vordergrund stehen. Ob van Wonderen zu dieser Maßnahme greift, um wieder in die Spur zu kommen?