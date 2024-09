Ex-S04-Flop nach Zwangs-Wechsel im Tal der Tränen! Plötzlich geht nichts mehr

Einst wechselte er als großes Talentes und Hoffnungsträger zum FC Schalke 04. Bei Königsblau durchlebte Dong-gyeong Lee jedoch eine enorm bittere Zeit – aufgrund einer Verletzung schaffte er es nicht, bei S04 und in Deutschland richtig Fuß zu fassen. Nach nur einem halben Jahr hat er die Knappen bereits wieder verlassen.

Nach einer weiteren erfolglosen Station bei Hansa Rostock kehrte der Südkoreaner in seine Heimat zurück – dort drehte der Ex-S04-Profi komplett auf und wurde zum besten Spieler der Liga, ehe ihn ein ungewollter Wechsel aus der Bahn warf.

Ex-S04-Profi Lee nach Militärdienst von der Rolle

Was eine irre Geschichte! Im Januar 2022 wechselte Lee aus seiner Heimat per Leihe zum S04. Bei Königsblau wurde er als großes Talent gesehen und sollte dem Klub auf dem Weg zurück in Liga eins helfen. Zwar gelang das letztlich auch, doch Lee hatte nahezu keinen Anteil daran. Der Südkoreaner stand lediglich 30 Minuten für Königsblau auf dem Platz, ehe er sich einen Mittelfußbruch zuzog und den Rest der Saison ausfiel.

Nach einer Leihe zu Rostock kehrte er im Sommer 2023 in seine südkoreanische Heimat zurück. Dort ging seine Karriere steil nach oben. Bei seinem Jugendklub Ulsan Hyundai wurde er ein absoluter Leistungsträger und Erfolgsgarant. Zu Beginn der neuen Saison lieferte er satte zwölf Torbeteiligungen, verhalf seiner Mannschaft zur Tabellenführung und wurde der gefeierte Star.

Die Fans deklarierten ihn immer wieder als „besten Spieler der Liga“ und trugen Lee nahezu auf Händen. Doch dann folgte ein bitterer Wechsel, der seine Saison maßgeblich beeinflusst hat: Lee musste – wie in Südkorea üblich – den Militärdienst antreten und so den Verein wechseln. Doch nach seinem Transfer zu Gimcheon Sangmu läuft nicht mehr viel zusammen.

Liga-Showdown gegen den alten Klub

Die ersten zwei Monate bei seinem neuen Klub verpasste er aufgrund seines Militärdienstes. Seither ist er zwar wieder unangefochtener Stammspieler, doch seine Leistungen sind nicht mit denen vor seiner Leihe zu Gimcheon Sangmu zu vergleichen. In elf Spielen sammelte der Ex-S04-Profi lediglich zwei Torbeteiligungen.

Mit Blick auf die restliche Saison könnte es jedoch noch zu einem Happy-End kommen. Denn mit seinem neuen Klub steckt er noch mitten im Meisterschaftsrennen. Am letzten Spieltag geht es ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Ulsan Hyundai – schnappt Lee seinem Jugend- und Herzensklub also mit seinem Leihverein tatsächlich noch den Titel weg?