Schalke 04: Irre Drexler-Enthüllung! Bleibt er plötzlich doch bei Königsblau?

In der Bundesligasaison 2022/23 war Dominick Drexler noch einer der Leistungsträger von Schalke 04. 27 Erstliga-Partien hat der offensive Mittelfeldspieler absolviert, auch in der letzten Saison war er lange ein wichtiger Teil des Teams – bis es zwischen ihm und Ex-S04-Trainer Karel Geraerts heftig krachte und der Belgier Drexler suspendierte.

Sein letztes Spiel für Schalke 04 absolvierte er vor knapp einem Jahr – am 14. März 2024 beim 2:5 in Berlin. Seither trainiert er nur individuell oder mit der zweiten Mannschaft. Eine Chance bei den Profis wird er nicht mehr bekommen, am Saisonende läuft sein Vertrag aus. Doch plötzlich scheint ein Szenario skizziert werden zu können, indem Drexler doch noch am Berger Feld bleibt.

Schalke 04: Drexler auch in Zukunft bei Königsblau?

Seine aktive Karriere neigt sich langsam dem Ende. Auch wenn er seine Schuhe offiziell noch nicht an den Nagel gehängt hat, könnte es im Sommer so weit sein. Denn Drexler arbeitet mittlerweile bereits an seiner Karriere nach der Karriere. Laut „Bild“ plant der 34-Jährige bereits seine Trainerlaufbahn, die er in Teilen schon begonnen hat.

Die B+-Lizenz hat Drexler schon, die A-Lizenz soll in Kürze folgen. Dazu probiert er sich in der „Baller League“ bereist als Trainer: Dort coacht er das Team „Golden XI“ von seinem guten Freund Christoph Kramer und Gladbach-Profi Florian Neuhaus. In den kommenden Monaten und Jahren soll auch das große Feld für Drexler folgen.

++ Sorgen um Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar! Ajax löst Vertrag auf ++

Und dies könnte – ausgerechnet mag man schon fast sagen – auf Schalke passieren. Wie die „Bild“ berichtet, sollen sich Drexler und Königsblau bei seiner Vertragsverlängerung vor anderthalb Jahren auf eine Anschlussoption geeinigt haben.

Drexler bald Jugendcoach bei S04?

Der Anschlussvertrag soll ihm eine Aufgabe im Trainerbereich versprechen. In den vergangenen Wochen hospitierte er bereits bei der U17 des S04, sammelte dort erste Erfahrung im Jugendfußball. So ist es durchaus möglich, dass Drexler auch in Zukunft am Berger Feld arbeitet.

Weitere News:

Der Name Drexler wird bei Königsblau also weiterhin präsent sein. Fakt ist: Sein Profivertrag läuft im Sommer aus, ab Juli wird er kein Teil der Lizenzmannschaft mehr sein. Stattdessen könnte er einige Jahrgänge darunter – in welcher genauen Funktion auch immer – fungieren.