FC Schalke 04: Last-Minute-Drama bei irrer Aufholjagd – S04-Juwel macht es schon wieder

Beim FC Schalke 04 ist er der Mann der Stunde. Keke Topp rettete den Pottklub im Spiel gegen Paderborn (3:3) in letzter Minute und sicherte dem S04 noch einen Punkt, der am Ende der Saison noch ganz wichtig werden könnte.

Das gleiche Kunststück gelang dem Youngster vom FC Schalke 04 wenige Wochen später nun auch im Dress des DFB. Topp erzielte im Spiel gegen Frankreich (4:4) einen Doppelpack für die U20-Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Topp-Doppelpack bei U20-Torfestival

Der Jubel war riesig, als Topp in der 90. Minute das 4:4 gegen Frankreich erzielt. Der S04-Youngster rettete sein Team damit vor einer Niederlage im Prestige-Duell. An seinem 20. Geburtstag belohnte er sich also selbst.

Doch mit dem Last-Minute-Ausgleich nicht genug: Topp bereitete dazu ein Treffer vor und erzielte auch den 1:3-Anschlusstreffer selbst. Nach einer knappen Stunde lagen die DFB-Junioren mit 0:3 zurück, kamen dann innerhalb von 20 Minuten zum Ausgleich.

Kurz vor Schluss dann der bittere Nackenschlag: Frankreich erzielte die erneute Führung. Alles sah nach einem Sieg der Franzosen aus – doch diese Rechnung hat die U20-Auswahl der Équipe Tricolore ohne Topp gemacht, der ganz spät erneut ausglich.

Startelf-Chance für Topp?

Mit seiner Leistung im DFB-Trikot unterstreicht Topp seine Qualitäten. Auch beim S04 hat er schon mehrfach gezeigt, wie wichtig er für das Team sein kann. Dennoch kommt er unter Knappen-Coach Karel Geraerts (noch) nicht über die Joker-Rolle hinaus. Geraerts dürfte den Auftritt von Topp für die deutsche U20-Nationalmannschaft gesehen haben. Ob der Belgier den Youngster nun komplett von der Leine lässt?

Fakt ist: Sowohl Simon Terodde als auch Bryan Lasme konnten in dieser Saison selten überzeugen. Mit Topp hat Königsblau einen Spieler im Kader, der trotz seiner Größe und seiner Körperlichkeit eine starke Technik mitbringt. Dazu hat der 20-Jährige schon bewiesen, dass er die Qualität in sich birgt.