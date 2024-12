Sensation-Comeback von Ex-S04-Coach steht kurz bevor – damit konnte niemand rechnen

Sein Name wird wohl auf ewig mit einer der katastrophalsten Bundesliga-Saison aller Zeiten verbunden bleiben: Christian Gross sollte das Unmögliche möglich machen und den S04 2020/21 doch noch vor dem Absturz bewahren. Doch bekanntlich gelang ihm dies nicht.

Nach dem gescheitertem Kapitel auf Schalke waren sich alle einig: Das war seine letzte Station als Cheftrainer. Seit 1988 stand der Schweizer bei sämtlichen Klubs an der Seitenlinie und feierte große Erfolge. Doch es scheint, als hätte der 70-Jährige immer noch nicht genug.

Ex-S04-Coach Gross vor Trainer-Comeback

Elf Spiele, fünf Punkte und ein Punkteschnitt von mageren 0,43 Punkten – das ist die bittere Statistik von Gross in Gelsenkirchen. Nach nur drei Monaten musste er bereits wieder gehen. Doch der Abstieg ist keinesfalls nur ihm zuzuschreiben. Er übernahm den S04 als es eigentlich bereits vorbei war.

Zu aller Überraschung kommt er knapp drei Jahre nach seinem Schalke-Aus wohl doch noch einmal zurück auf die Trainerbank. Laut „Blick“ wartet ein Abenteuer in Ägypten auf den 70-Jährigen. Demnach soll der ägyptische Top-Klub Al Zamalek SC in Verhandlungen mit Gross stehen.

Schon 2018/19 war Gross Trainer des ägyptischen Spitzenteams, holte den afrikanischen Confederations Cup – die Europa League des Kontinentes – und genießt seither einen hervorragenden Ruf in dem nordafrikanischen Land. Jetzt könnte es also zu dem Hammer-Comeback des Schweizers kommen.

Top-Vertrag wartet auf Gross

So soll der Ex-S04-Coach bereits in der ägyptischen Hauptstadt sein und in den kommenden Stunden seinen Vertrag unterschreiben. Gross bekommt laut „Blick“ einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Finanziell soll sich das Engagement in der Wüste auch ordentlich lohnen.

Umgerechnet winken Gross knapp 85.000 Euro im Monat. Damit würde er in einem Jahr etwas mehr als eine Million Euro einstreichen. Nicht nur die Zahlen, sondern auch der Fakt, dass er in Kürze wieder an der Seitenlinie stehen wird, sind unglaublich.