FC Schalke 04: Aus und vorbei – S04 will zwei Verträge auflösen

Bei so manchem Spieler des FC Schalke 04 ist die Zukunft noch ungewiss. Nach dem Abstieg wird es, wie in nahezu jeder der vergangenen Sommertransferperioden, erneut einen Kaderumbruch geben. Neben möglichen Neuzugängen geht es für die Verantwortlichen auch darum, zu entscheiden, wer den Verein (endgültig) verlassen soll.

So sollen auch zwei Leih-Rückkehrer keine Zukunft bei Blau-Weiß haben. Kerim Calhanoglu und Blendi Idrizi waren vergangene Saison in die zweite Liga ausgeliehen und sind jeweils mit ihren Leihklubs abgestiegen. Nach ihrer Rückkehr zum FC Schalke 04 droht ihnen das Aus bei Königsblau.

FC Schalke 04: Calhanoglu und Idrizi spielen keine Rolle mehr

Vor der letzten Zweitligasaison versprach man sich einiges von Kerim Calhanoglu und Blendi Idrizi. Vor allem Calhanoglu galt als großes Talent. Einige versprachen dem Linksverteidiger eine große Karriere. Davon ist bisher allerdings nicht viel zu sehen. Sowohl bei S04 als auch beim SV Sandhausen konnte er nicht überzeugen. Mehrere Medien berichten, dass er in den Planungen der Knappen-Verantwortlichen keine Rolle mehr spielt.

Gleiches gilt für Idrizi. Der 25-Jährige war in der abgelaufenen Saison an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. Man hoffte, dass er sich in diesem Jahr weiterentwickeln und zukünftig eine große Rolle bei S04 spielen könnte. Doch anstatt in Regensburg Stammkraft zu werden, war er nahezu die komplette Saison hinten dran. Insgesamt kommt er nur auf 18 Partien und lediglich eine Torbeteiligung.

++ FC Schalke 04: Wende nach Degradierung? ER könnte jetzt richtig wichtig werden ++

Für beide war die Leihe ein Reinfall. Neben der persönlichen Misere stand am Ende der Saison noch ein großer Misserfolg des Teams. Sowohl Calhanoglu als auch Idrizi stiegen mit ihren Vereinen ab. Nach den Leihen geht es vorerst zurück nach Gelsenkirchen. Dort werden sie aber wohl nicht mehr lange bleiben.

Vertragsauflösung möglich

Die S04-Bosse wollen die beiden Leih-Rückkehrer verkaufen. Viel Ablöse werden die Knappen vermutlich nicht einstreichen können. In erster Linie gehe es darum, neue Kaderplätze zu schaffen und diese mit Neuzugängen zu füllen. Findet Blau-Weiß keine Abnehmer für die beiden, soll sogar eine Vertragsauflösung im Raum stehen. Ein drastischer Schritt, der zeigt, dass die Verantwortlichen keine Verwendung mehr für Calhanoglu und Idrizi mehr haben.

Weitere News:

Für die beiden Eigengewächse könnte das Kapitel S04 also schon in diesem Sommer zu Ende gehen. Beide Spieler sind seit 2020 im Verein und kamen über die Knappenschmiede in den Profikader. Interessierte Vereine für die beiden sickerten noch nicht durch. Das könnte sich im Laufe der Transferperiode jedoch noch ändern.