Ex-Schalke-Profi wird zum gefeierten Helden – folgt nun sein großer Durchbruch?

Während Schalke in der zweiten Liga den Ansprüchen hinterher hinkt und weiter unten feststeckt, feiert ein Ex-S04-Akteur einen großen Erfolg in der ersten Liga. Allen Schalkern wird dieser Anblick schmerzen.

Denn die Schalke-Fans forderten im Sommer, dass die Verantwortlichen Marvin Pieringer eine Chance bei Königsblau geben. Aufgrund von ausbleibender Perspektive wechselte er jedoch – und wird nun beim FC Heidenheim gefeiert.

Ex-Schalker sorgt für FCH-Premiere

Vor der Saison wurde darüber spekuliert, ob er mit dem Wechsel zum FC Heidenheim den richtigen Schritt gewagt hat. Ein spielstarker Stürmer bei einem Abstiegskandidaten, der überwiegend über lange Bälle kommt? Die Zweifel über ein Engagement beim FCH waren durchaus da.

Doch nach dem ersten halben Jahr lässt sich festhalten: Bisher hat er mit dem Wechsel an den Schlossberg alles richtig gemacht. Denn bei Heidenheim läuft es bisher sehr gut. Mit 17 Punkten steht das Team von Kulttrainer Frank Schmidt auf Platz 12 – sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Dazu sorgte Pieringer höchstpersönlich für einen ganz besonderen Vereinsmoment. Mit seinem Siegtreffer zum 1:0-Sieg bei Mainz 05 bescherte er seinem Team die ersten drei Auswärtspunkte der Saison und den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte. Für Pieringer war es der zweite Saisontreffer. Im ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim (2:3) traf er zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCH.

Folgen nun weitere Treffer?

In Heidenheim wurde der Ex-S04-Profi für seinen Siegtreffer ordentlich gefeiert. Der FCH hofft nun, dass der 24-Jährige nun richtig durchstartet. Bisher stand er noch im Schatten von Stamm-Stürmer Tim Kleindienst. Der Angreifer schoss den FCH mit 25 Treffern in die erste Bundesliga. In dieser Saison kommt er bereits auf fünf Saisontore.

Zwar stand Pieringer schon etliche Mal neben Kleindienst in der FCH-Startelf, doch der ganz große Durchbruch gelang ihm bisher noch nicht. Mit dem Treffer gegen Mainz dürfte er jedoch einiges an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Münzt er das nun dauerhaft in Tore um? Die FCH-Fans würden das wohl sehr begrüßen.