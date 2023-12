FC Schalke 04: Freudiges Wiedersehen – Büskens strahlt übers ganze Gesicht

Seit Karel Geraerts den FC Schalke 04 übernommen hat, ist auch Mike Büskens zurück auf der Trainerbank. Unter Ex-Trainer Thomas Reis wurde die Knappen-Ikone auf die Tribüne verbannt, doch Geraerts wollte den Schalke-Kenner auch bei Spielen neben sich haben.

Neben seinen Tätigkeiten als Geraerts-Assistent ist das Urgestein des FC Schalke 04 vor allem für die Betreuung der jungen Spieler und Leihgaben zuständig. In diesem Rahmen besuchte er nun einen ausgeliehenen Akteur.

FC Schalke 04: Büskens reist zu S04-Leihgabe

Diese Reise war für Büskens eine ganz Besondere. Vor etwa 27 Jahren ging es für den Schalker schon mal nach Trabzon. Damals zum Zweitrunden-Spiel im UEFA-Cup, das S04 am Ende gewinnen und Historisches erreichen konnte. Nun ging es für Büskens erneut in die Türkei, um Leihgabe Mehmet Can Aydin zu besuchen.

Wie Büskens selbst auf Instagram berichtet, reiste er gemeinsam mit Scout Rene Grotus zum Süper-Lig-Klub. Nicht nur der Ort war für das S04-Urgestein besonders. Auch Aydin selbst hat ein hohes Standing bei Büskens. „Memo Can war einer der ersten Jungs aus der Knappenschmiede, die ich bei ihren ersten Schritten im Profifußball begleiten durfte“, schrieb der Co-Trainer.

Anders als bei S04, wo Aydin sicht nicht wirklich durchsetzen konnte, läuft es für ihn in der Türkei deutlich besser. Nach anfänglichen Schwierigkeiten stand er in neun von zehn Spielen in der Startelf und absolvierte die meisten Partien über die volle Distanz. Dabei steht er mit Trabzonspor derzeit auf dem sechsten Tabellenrang – mit Schlagdistanz zu Platz drei, der die Qualifikation zur Europa League bedeuten würde.

Fans fordern Aydin-Rückkehr

Auf Schalke vermisst man den 21-Jährigen schmerzlich. Viele Knappen-Anhänger wünschen sich eine vorzeitige Rückkehr des Eigengewächses. Unter Geraerts wäre er wohl der perfekte Spieler für die rechte Schiene – die Problem-Position des Pottklubs. Cedric Brunner ist zu verletzungsanfällig und Henning Matriciani schlichtweg zu überfordert auf dieser Position. Aydin würde Königsblau gut zu Gesicht stehen, eine (vorzeitige) Rückkehr ist allerdings wohl ausgeschlossen.

Denn Aydin fühlt sich bei Trabzonspor pudelwohl und kann sich durchaus vorstellen, länger in der Türkei zu bleiben. Dazu verfügt der Klub auch über eine Kaufoption in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Eine Summe, die der Süper-Lig-Klub bereit wäre, für Aydin zu zahlen.