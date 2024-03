Schalke 04: Fans nach Personal-Hammer in Aufruhr! Geht jetzt alles ganz schnell?

Die Bosse des FC Schalke 04 sind derzeit dabei, den Verein komplett umzustrukturieren. Königsblau möchte sich in sämtlichen Abteilungen neu und anders aufstellen. Vor allem das Kerngeschäft Fußball wird dabei komplett umgekrempelt.

Am Donnerstag (23. März) hat Schalke 04 den neuen Knappenschmieden-Boss vorgestellt. Mathias Schober wird den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen und Raffael Tonello wird neuer Leiter des NLZ. Folgt auf ihn noch ein weiterer Funktionär?

Schalke 04 schnell neuen Nachwuchsboss vor

Königsblau strukturiert die Bindestelle zwischen Profileistungszentrum und Nachwuchsleistungszentrum um. Tonello ist der neue starke Mann beim S04-Nachwuchs. Der Deutsch-Italiener ist für sein starkes Scouting bekannt und wird ab April auch dabei helfen, gemeinsam mit Sportdirektor Marc Wilmots den Profi-Kader für die Saison 2024/25 zusammen zu stellen.

„Mit der Verpflichtung von Raffael Tonello stellen wir eine wichtige Weiche im Prozess der grundsätzlichen Neustrukturierung des Sports. Raffael greift auf ein starkes Scouting-Netzwerk zurück und wird die Kaderplanung für eine erfolgreiche Spielzeit 2024/2025 maßgeblich mitgestalten“, so Schalke-CEO Matthias Tillmann.

„Als sportlicher Leiter NLZ rückt er deutlich enger an unser Profileistungszentrum heran, damit wir sicherstellen können, dass die Top-Talente der Knappenschmiede den Weg in unsere Lizenzmannschaft finden. Wir freuen uns sehr, dass er bereits in den nächsten Tagen die Arbeit aufnehmen wird“, ergänzte der S04-Boss.

Folgt nach Tonello auch Manga?

Für die S04-Fans ist die Personalie vor allem wegen seiner Verbindung zu Schalke-Flirt Ben Manga spannend. Manga gilt als absolutes Scouting-Ass und soll neuer Kaderplaner bei Königsblau werden. Allerdings zögert der Fußball-Fachmann aufgrund der aktuellen Lage und der ungewissen Zukunft des Pottklubs noch, bei S04 zu unterschreiben.

Mit der Verpflichtung von Tonello dürften sich die Chancen auf Manga jedoch deutlich erhöht haben. Tonello ist seit Jahren Mangas rechte Hand, dazu sind die beiden Experten enge Vertraute. Sowohl in Frankfurt als auch in Watford haben die beiden ganz eng zusammen gearbeitet. Es ist schwer vorstellbar, dass Manga seinen Weg ohne Tonello fortsetzen wird.

Hat S04 mit Tonello also schon den Manga-Vertrauten angestellt, damit jener bald folgen kann? Manga wird die kommenden Wochen abwarten, um die Entwicklung von S04 genaustes einschätzen zu können. Denn Fakt ist: Manga würde nur bei Klassenerhalt kommen. Sollte Königsblau diesen recht frühzeitig klarmachen, könnte also schon bald auch Manga auf seinen Kumpel folgen.