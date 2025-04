Schalke 04: Baumann kennt ihn bereits aus Bremen! Wird ER der erste Transfer-Coup?

Die monatelange Suche nach einem neuen Sportvorstand hat ein Ende gefunden: Frank Baumann ist neuer Sportchef beim FC Schalke 04 und wird sein Amt am 01. Juni offiziell antreten. Doch schon jetzt ist der Ex-Bremer in sämtliche Entscheidungen mit eingebunden.

Darunter fallen auch mögliche Transfers von Schalke 04. Baumann wird ab sofort jeden Neuzugang zunächst abnicken müssen und seine eigene Transferstrategie mit einbringen. Ein möglicher Sommer-Transfer von Baumann könnte ausgerechnet aus Bremen kommen.

Hat Schalke 04 Jung auf dem Zettel?

Über ein Jahrzehnt war Baumann bei Bremen in der Verantwortung, verpflichtete in dieser Zeit eine Menge Spieler für Werder Bremen. Einen dieser Akteure könnte er nun auch zum FC Schalke 04 lotsen. Denn er passt genau in das Anforderungsprofil, das S04 für den Sommer sucht.

Erfahren, führungsstark, eine Soforthilfe und ausreichend Qualität für Liga zwei – all diese Attribute treffen auf Anthony Jung von Werder Bremen zu. Der 33-Jährige spielt seit 2021 an der Weser, stieg erst mit Bremen ab und in der Folgesaison direkt wieder auf. Bei Bremen war er stets Stammspieler und Führungskraft.

Doch nach der Saison läuft sein Vertrag aus und eine Verlängerung wird es wohl nicht geben. So wäre der Routinier ablösefrei zu haben – da wittern gleich mehrere Zweitligisten ihr Chance. Laut „Sky“ sollen einige Zweitligisten an ihm dran sein. Vor allem Florian Kohfeldt soll großes Interesse an seinem Ex-Schützling haben. Er wolle den Innenverteidiger unbedingt zu Darmstadt 98 lotsen wollen.

Jung mit starkem Spielerprofil

Doch auch S04 könnte unter den Interessenten sein – schließlich würde ein Transfer durchaus Sinn ergeben. S04 fehlt in der Defensive Qualität, Erfahrung und Führungsstärke. All das bringt Jung mit. Dazu ist er als Linksfuß auch in einer Dreierkette – wie sie S04 vielleicht plant – sehr gut einzusetzen.

So könnte also Baumann ausgerechnet einen Bremer nach Gelsenkirchen locken. Schließlich weiß er genau, wie Jung tickt und was er mit ihm für einen Spieler bekommen würde. Er selbst hat ja den 33-Jährigen einst zu Werder geholt.