FC Schalke 04: Aufsichtsratsboss bestätigt Einigung – Schröder-Nachfolger gefunden

Seit mehr als zwei Monaten war die Stelle des Vorstandvorsitzenden beim FC Schalke 04 vakant. Ex-Vorstandsboss Bernd Schröder wurde kurz vor Saisonstart entlassen. Seither ist viel beim Pottklub passiert – nur ein neuer Vorstandschef wurde noch nicht gefunden.

Doch nun hat die Suche nach einem CEO beim FC Schalke 04 offenbar ein Ende. Aufsichtsratsboss Axel Hefer bestätigte die Einigung mit einem Nachfolger für Schröder. Auch der Zeitpunkt der Vorstellung ist schon bekannt.

FC Schalke 04: Schröder-Nachfolger endlich gefunden

Viele S04-Fans wurde in den letzten Tagen schon nervös. Mehr als zwei Monate nach der Entlassung von Schröder als Vorstandsboss war noch kein neuer Mann gefunden. Dabei bräuchte der Klub gerade in der aktuellen Lage einen starken Mann, der den Verein wieder in ruhigere Gewässer führt.

Doch ab der kommenden Länderspielpause ist es wohl soweit. Axel Hefer bestätigte gegenüber der „dpa“, dass der Klub einen neuen CEO gefunden habe. „Er wird zeitnah in der Länderspielpause vorgestellt werden“, so der S04-Boss.

Einen genauen Namen gab es jedoch noch nicht. Auch in den vergangenen Wochen sickerte nicht viel durch. Die Gerüchte hielten sich im Rahmen. Umso gespannter dürften alle S04-Fans sein, wer denn letztlich der neue Mann an der Spitze sein wird.

Entscheidung über Knäbel-Zukunft „noch offen“

In den vergangenen Tagen hielt sich hingegen immer wieder das Gerücht, dass Peter Knäbel den S04 verlassen wird, sobald ein neuer CEO gefunden ist. Dem widersprach Hefer nun. „Das ist ein Thema, das wir in Ruhe angehen werden, sobald die akuten Herausforderungen gelöst sind“, sagte der 46-Jährige.

„Wenn der neue Trainer und der neue CEO da sind, müssen wir in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat und welche Dinge wir insbesondere im Sport noch anpassen müssen.“ Zur Trainersuche betonte Hefer, dass man auf einem guten Weg sei. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in absehbarer Zeit gelingen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, so der Aufsichtsratsboss. Eine interne Lösung schloss er dabei nahezu aus.