FC Schalke 04: Ouedraogo-Schock! Schlimmste Befürchtung wird wahr

Die Abstellung von Assan Ouedraogo zur U17-WM in Indonesien sorgte für große Diskussionen. Über Wochen waren der FC Schalke 04 und der Spieler im Austausch, ob der Youngster zu dem Turnier reist oder nicht. Letztlich entschieden sich die Parteien, dass Ouedraogo trotz kleinerer Verletzung nach Indonesien nachreist.

Die Fans des FC Schalke 04 hatten vor den Einsätzen nur einen Wunsch: Keine Verletzung bei dem Mega-Juwel. Doch genau diese Befürchtung ist nun eingetreten. Der Schalker musste im zweiten Gruppenphase noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden.

FC Schalke 04: Große Sorgen um Ouedraogo

Ist das bitter! Schalke-Youngster Ouedraogo hat sich beim zweiten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen Neuseeland verletzt. Der 17-Jährige wurde kurz vor der Pause übel gefoult und hatte in der Folge Probleme am Sprunggelenk. Für den Youngster ging es nicht weiter. Nach nur 42 Minuten war am Mittwoch (15. November) Schluss.

Im ersten Spiel gegen Mexiko wurde Ouedraogo spät eingewechselt. Der 17-Jährige reiste schon angeschlagen zur WM und sollte langsam herangeführt werden. Deswegen bekam der Offensiv-Akteur in Spiel eins nur wenige Minuten. Gegen Neuseeland war Ouedraogo dann wieder für die Startelf bereit. Die Folgen seines Einsatzes könnten für den S04 schwerwiegend sein.

Mit der Muskelverletzung, mit der Ouedraogo bei der U17 des DFB ankam, hat die neue Verletzung nichts zu tun. Doch die neue Verletzung sind sicherlich nicht die Neuigkeiten, die sich der Klub von dem Youngster erhoffte.

Weitere Einsätze auf der Kippe

Je nachdem, wie schwer die Verletzung des Youngster letztlich ist, könnte für ihn das Turnier nach nur anderthalb Spielen und knapp 50 Einsatzminuten schon wieder vorbei sein. Der Schalker galt als großer Hoffnungsträger der DFB-Junioren. Nun bangen DFB und S04 um das Top-Juwel.

Einen längeren Ausfall könnte der Pottklub überhaupt nicht gebrauchen. Schließlich hat der S04 schon einige Verletzte zu beklagen. Dazu sind die Optionen im offensiven Mittelfeld rar. Er ist nicht nur der wohl talentierteste Spieler im S04-Kader, sondern schon jetzt ein wichtiger Teil und Leistungsträger der Mannschaft.