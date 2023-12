Schalke 04: Stich ins Herz für Ouedraogo – dieser Anblick tut ihm gewaltig weh

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist Weltmeister! Das Team von Christian Wück krönt sich nach dem EM-Triumph im Juni auch zum Weltmeister. In einem packenden Finale inklusive Elfmeter-Drama setzt sich Deutschland gegen Frankreich durch. Für Asan Ouedraogo von Schalke 04 ist das allerdings richtig bitter.

Denn Ouedraogo ist eigentlich einer der Top-Stars der U17. Im EM-Finale verwandelte der Akteur des FC Schalke 04 den entscheidenden Elfmeter und wurde so zum großen Held. Das WM-Finale musste er jedoch vor dem Fernseher verfolgen.

FC Schalke 04: Ouedraogo verpasst Mega-Triumph

Schon vor dem Turnier gab es große Diskussionen um seine Person. Lässt ihn der S04 zur WM? Bleibt er in Gelsenkirchen oder fliegt er mit nach Indonesien? Letztlich entschied man sich, dass der 17-Jährige zur WM fahren soll. Seine WM-Reise war jedoch schon früh wieder vorbei.

Denn der Schalker reiste schon etwas angeschlagen zur Nationalmannschaft, kam im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko lediglich vier Minuten zum Einsatz, um den Youngster nicht direkt voll zu belasten. Im zweiten Gruppenspiel stand der S04-Star in der Startelf, musste allerdings noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.

Mit einem Syndesmosebandriss war für ihn das Turnier vorbei. Er reiste zurück nach Gelsenkirchen, um sich weiter untersuchen zu lassen. Für seine Teamkollegen ging die Reise jedoch weiter – bis ins Finale und zum Titel.

Teamkollege mit besonderem Moment nach Titel-Gewinn

Dennoch zählt der S04-Star als Teil der U17-Nationalmannschaft zu den Weltmeistern. Dass seine Teamkollegen auch nach dem Finale an Ouedraogo denken, zeigt eine Aktion von BVB-Youngster Almugera Kabar. Als Trainer Christian Wück den WM-Pokal in den indonesischen Himmel streckte, zeigte der Linksverteidiger das Trikot von Ouedraogo in die Kamera – eine besondere Erinnerung, die auch der Schalker selbst wohl nicht vergessen wird.

Dennoch dürften bei Ouedraogo gemischte Gefühle herrschen. Auf der einen Seite ist er Europa- und Weltmeister – zwei Titel, die ihm keiner mehr nehmen wird. Doch während er bei dem EM-Titel einer der Hauptprotagonisten und Erfolgsgaranten war, konnte er verletzungsbedingt am WM-Erfolg keinen großen Anteil haben.