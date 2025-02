Schalke 04 macht es vor Darmstadt-Spiel offiziell – S04 mit wichtiger Botschaft

Nach dem 2:1-Sieg gegen den KSC hat Schalke 04 am kommenden Sonntag (23. Februar) gegen Darmstadt 98 die Chance, nachzulegen. Mit einem Sieg bei den Lilien würden die Knappen einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch auch ein wichtiges Ereignis abseits des Sports wird diesen Tag bestimmen.

Am Sonntag wählt Deutschland den neuen Kanzler und die neue Regierung. Darmstadt 98 hatte schon vor einigen Tagen bekanntgegeben, mit einem Sondertrikot zur Wahl aufzulaufen. Jetzt zieht auch Schalke 04 nach.

Schalke 04 läuft mit Sondertrikot auf

Wie Königsblau am Freitag (21. Februar) bekannt gegeben hat, wird „Sun Minimeal“ beim Spiel in Darmstadt nicht die Brust des königsblauen Trikots zieren. Denn auch S04 wird mit einem Sondertrikot auflaufen. „Demokratie wählen! Gegen Rassismus und Ausgrenzung!“, wird auf dem Trikot des S04 stehen.

„Frei wählen zu können, ist ein großes Privileg, das wir hier in Deutschland genießen – wir haben die Wahl und können unsere Zukunft mitbestimmen. Mit dieser Verantwortung dürfen wir nicht leichtfertig umgehen“, erklärt S04-Boss Matthias Tillmann zu der anstehenden Wahl und dem Sondertrikot.

++ Darmstadt – Schalke: Ticket-Warnung an Fans! DAS musst du jetzt beachten ++

„Der S04 ruft deshalb seine Fans auf, im Sinne unserer friedlichen, gemeinschaftlichen Demokratie zu agieren, ihre Stimme zu nutzen und wählen zu gehen“, so Tillmann weiter. Einmal mehr stellt der Pottklub also seine Werte und die Werte der Bundesrepublik Deutschland in den Vordergrund.

S04 verlost getragene Trikots

Erst vor einigen Wochen setzte der S04 mit der „#stehtauf“-Kampagne für Statement gegen Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Das Sondertrikot zur Bundestagswahl wird es für die S04-Fans jedoch nicht zu kaufen geben. „Im Nachgang der Partie werden einige Exemplare über die Social-Media-Kanäle des Clubs verlost, weitere verschenkt Schalke an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen und der Region“, heißt es.

Weitere News:

Somit werden also sowohl der SVD als auch der S04 beim direkten Duell mit Sondertriktos auflaufen. Ein starkes Zeichen, dass man trotz aller sportlichen Wettkämpfe für die gleichen Werte einstehen möchte!