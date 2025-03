FC Schalke 04: Nach Münster-Sieg – nächste Hammer-News für S04

Am Ende wurde es ein Arbeitssieg für den FC Schalke 04! Gegen Preußen Münster war es auf beiden Seiten kein spektakuläres Spiel. Chancen hatten beide Mannschaften, jubeln durften die Königsblauen.

Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht für den FC Schalke 04. An diesem Spieltag dürfen sich die Knappen auch noch über die Ergebnisse der anderen Abstiegskonkurrenten freuen.

FC Schalke 04: Jubel auch nach dem Münster-Sieg

Auf die mehr als nur schwache Leistung gegen Darmstadt (0:2) folgte eine ordentliche Vorstellung des FC Schalke 04. Gegen Preußen Münster tat sich der S04 natürlich schwer und hatte auch phasenweise große Probleme gegen den Aufsteiger. Doch am Ende gab es den knappen 1:0-Sieg dank Pape Meissa Ba, der den einzigen Treffer erzielte, und Loris Karius, der bei seinem Debüt starke Paraden zeigte.

Der Erfolg war nicht nur für die Moral wichtig, sondern auch für die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Während vor einigen Tagen noch Panik herrschte, ist der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze größer geworden.

Denn nach dem 1:0 der Schalker gegen Münster waren drei andere Abstiegskandidaten im Einsatz. Für das Schlusslicht Jahn Regensburg gab es beim 1. FC Kaiserslautern eine deutliche 0:3-Niederlage.

Vorsprung vergrößert

Dann schaute der FC Schalke 04 auf eine andere Begegnung ganz genau hin. Im Kellerduell trafen Eintracht Braunschweig und der SSV Ulm aufeinander. Beide Mannschaften kamen in einer fußballerisch schwachen Partie nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Bedeutet: Der S04 hat den Vorsprung auf beide Teams vergrößert.

Nach dem 24. Spieltag sind es elf Punkte auf einem direkten Abstiegsplatz und acht Zähler auf dem Relegationsplatz, auf dem sich Eintracht Braunschweig derzeit befindet. Da wird der Heimsieg gegen Münster für die Königsblauen gleich aus doppelter Sicht erfreulich. Aber das war noch nicht alles: Mit Darmstadt (1:4 in Magdeburg) und Hertha BSC (0:4 in Elversberg) haben auch noch zwei Teams verloren, die in der Tabelle hinter den Gelsenkirchenern stehen.

Weiter geht es für den Revierklub am kommenden Woche gegen Hertha BSC (8. März, 13 Uhr). Hier könnte es zur nächsten Faninvasion der Schalker kommen. Wie viele Fans in Berlin erwartet werden, kannst du hier nachlesen.