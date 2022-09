FC Schalke 04: Fast jeder kennt Kultfan Mohammed – kaum einer kennt seine schlimme Vergangenheit

Sobald er bei den Spielen des FC Schalke 04 ist, wird die Kamera meist auf ihn gerichtet: S04-Kultfan Mohammed Mohammed Albarnawe.

„Momo“, wie ihn die meisten Fans des FC Schalke 04 nennen, ist dafür bekannt, dass er volle Bierbecher auf seinem Kopf balanciert. Im Internet ist er schon ein Kult-Star und wurde auf zahlreichen internationalen Video-Portalen geteilt. Doch der sonst immer gut gelaunte Nigerianer berichtete jetzt von seiner düsteren Vergangenheit.

FC Schalke 04: Kultfan Mohammed floh vor Terrorgruppe

Wer schon mal in der Veltins-Arena der Königsblauen oder bei einem Auswärtsspiel des S04 war, der hat sicherlich auch mal Mohammed Albarnawe gesehen. Für seine außergewöhnlichen Stapelkünste ist der Schalke-Fan international bekannt. Über 17.000 Follower hat er bereits auf Instagram.

In seiner Heimat habe er seinen Eltern immer geholfen, in dem er beispielsweise Wasser oder Mehl auf dem Kopf getragen hat, so Mohammed. Daher fällt es ihm deutlicher einfacher, das Bier oder andere Gegenstände zu balancieren.

Schalke-Fan Mohammed erlangte internationale Berühmheit. Foto: IMAGO / Chai v.d. Laage

Seine Eltern und seine Familie vermisst der S04-Fan sehr. Dass er sie in Nigeria zurücklassen musste und aus Angst vor der Terror-Gruppe Boko Haram nach Deutschland floh, macht ihm sehr zu schaffen. „Ich vermisse meine Mama immer und sie vermisst mich“, sagt Mohammed in einer ZDF-Reportage.

S04-Anhänger Mohammed vermisst seine Familie

„Aber sie weiß, dass Krieg sehr gefährlich ist und ist froh, dass ich hier bin“, so der Nigerianer weiter.

Sein Heimatland gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und leidet aktuell unter anderem aufgrund andauernder Konflikte mit der extremistischen Terrorgruppe unter einer schweren Hungerkrise. In den vergangenen Wochen gab es zudem eine schlimme Flutkatastrophe. 300 Menschen starben dabei, über 500 seien bei den Fluten verletzt worden, mehr als 100.000 mussten demnach ihr Zuhause verlassen, berichtet „Die Presse“.

Alles Sachen, die Mohammed sehr beschäftigen. Doch der S04-Fan verliert sein Lächeln nie, ist immer für Späße zu haben. Bei den königsblauen Anhängern ist er sehr beliebt. „Momo ist Momo und wir unterstützen ihn, wir helfen ihm bei Problemen. Er gehört zur Familie“, sagt sein guter Freund Dieter in der ZDF-Reportage.