FC Schalke 04: Keine Einigung in Sicht! Zieht sich S04 aus Transfer-Poker zurück?

Er ist wohl die aktuell heißeste Personalie in der 2. Bundesliga und der FC Schalke 04 gehört zu den Kandidaten, die ihn verpflichten wollen. Die Rede ist von Michal Karbownik von Brighton & Hove Albion.

Seit langem ist der FC Schalke 04 an dem Linksverteidiger interessiert. Doch nach und nach haben sich immer mehr Zweitligisten in den Poker eingemischt. Eine Einigung ist nicht im Sicht. Ob sich der S04 aus den Verhandlungen zurückziehen wird?

FC Schalke 04: Keine Einigung in Sicht

Bislang hat der FC Schalke 04 einige Problem-Baustellen schließen können, aber es werden noch weitere Transfers folgen. Neben der Innenverteidigung muss auch noch ein Außenverteidiger unbedingt her. Mit Michal Karbownik schien der S04 einen Spieler gefunden zu haben, doch seit Wochen ist keine Einigung mit seinem Stammklub Brighton in Sicht.

Der Premier-League-Klub will ihn mehreren Medienberichten zufolge nicht für unter drei Millionen Euro abgeben. Zu viel für den klammen Revierklub. S04 könnte ihn zwar verpflichten, doch es muss noch mindestens ein Innenverteidiger verpflichtet werden, berichtet das „Hamburger Abendblatt“. Es ist also gut möglich, dass die Königsblauen sich aus den Verhandlungen zurückziehen werden.

Währenddessen haben sich immer mehr Teams nun im Transfer-Poker dazugeschaltet. Neben dem Hamburger SV ist jetzt auch Hertha BSC an Karbownik interessiert.

Immer mehr Interessenten für Karbownik

Die beiden Traditionsklubs kämpfen in der anstehenden Saison in der 2. Bundesliga gemeinsam mit dem FC Schalke 04 um den Aufstieg. Laut der „Bild“ sind die Berliner jetzt sogar in der Pole-Position um einen Transfer des polnischen Nationalspielers.

Karbownik war in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Foto: IMAGO/pepphoto

Karbownik war wohl in der deutschen Hauptstadt zu Gesprächen und konnte von einem Wechsel begeistert werden. Kurios: Dem Boulevardblatt zufolge ist sogar von nur einer Million Euro Ablöse die Rede. Hertha hofft indes, dass der Preis von Brighton sogar weiter nach unten gedrückt werden könnte.

Nach drei Leihen zu Legia Warschau, Olympiakos Piräus und Fortuna Düsseldorf will Karbownik endlich langfristig bei einem Verein bleiben. Sein Vertrag bei Brighton läuft noch bis zum Sommer 2024.