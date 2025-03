FC Schalke 04: Gewissheit für S04-Juwel! Kees van Wonderen bleibt hart

Beim FC Schalke 04 geht es in den verbleibenden Partien der laufenden Saison vor allem um zwei Dinge. Plätze gut machen und auch für den finanziellen Aspekt in der Tabelle klettern sowie der Entwicklung der Youngster, die in Zukunft wichtig werden sollen.

Nach unten ist man recht sicher, nach oben geht nicht mehr allzu viel. Da wäre es doch nun an der Zeit, die jungen Wilden von der Leine zu lassen. Das sieht Kees van Wonderen wohl anders. Der Chefcoach des FC Schalke 04 bleibt zumindest bei einem S04-Talent bei seiner Linie.

FC Schalke 04: Zalazar muss weiter auf Zweitliga-Debüt warten

Während der Länderspielpause hat Königsblau ein Testspiel gegen den FC Groningen (1:0) absolviert. Dieser Test stand unter dem Zeichen, den Youngsters eine Chance zu geben. Diese sollten sich präsentieren und eine Duftmarke setzen können. Einer der jungen Schalker, denen das geglückt ist, ist Mauro Zalazar.

Der 19-jährige Mittelfeldakteur absolvierte eine gute Partie, war sehr präsent und konnte sich durchaus für höhere Aufgaben empfehlen. „Das Wichtigste ist, mich Schritt für Schritt in die Dynamik des Teams einzufügen, um in der Liga debütieren zu können, was mir bisher leider noch nicht gelungen ist. Ich möchte versuchen, dem Team so gut wie möglich zu helfen, sobald ich an der Reihe bin“, meinte der Mittelfeldspieler nach dem Spiel gegenüber den Vereinsmedien.

++ FC Schalke 04 vor Königstransfer? „Verein ist optimistisch“ ++

Doch auf sein Debüt für Liga zwei muss er weiter warten. Denn in Fürth wird dies noch nicht der Fall sein. Stattdessen wird er – einmal mehr – für die Zweitvertretung der Knappen zum Einsatz kommen. Im Spiel gegen Lotte (29. März, 14 Uhr) wird er in der Startelf stehen. Es wird seine elfte Partie für die U23, für die Profis kam er bislang nur einmal im DFB-Pokal – beim 0:3 in Augsburg – zum Einsatz.

Auch Becker und Remmert bei der U23

Neben Zalazar werden auch zwei weitere S04-Youngsters, die im Testspiel gegen Groningen Eigenwerbung betreiben konnten, für die U23 auslaufen. Vitalie Becker, der zuletzt zu einem Leistungsträger für die Zweitvertretung avanciert ist und Peter Remmert, der vor wenigen Wochen gegen Preußen Münster (1:0) sein Profidebüt feiern durfte, kämpfen mit der Truppe von Jakob Fimpel um wichtige drei Punkte.

Weitere News:

Van Wonderen bleibt also dabei, sich zuerst rechnerisch retten zu wollen, bevor die Youngster ran dürfen. Erst unter der Woche betonte er, dass die 40-Punkte-Marke weiterhin das wichtigste Ziel sei. Zalazar und Co. müssen sich also weiter gedulden und hart arbeiten, um demnächst ihre Chance zu bekommen.