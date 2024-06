FC Schalke 04: Müller-Abgang offiziell! Wilmots packt über Verhandlungen aus

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Der FC Schalke 04 hat am Dienstag (4. Juni) verkündet, dass Marius Müller den Revierklub nach nur einer Spielzeit wieder verlassen wird.

Der Torhüter hatte beim FC Schalke 04 eine Vertragsverlängerung abgelehnt und sich stattdessen für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden. Sportdirektor Marc Wilmots packt dabei über die Verhandlungen aus.

FC Schalke 04: Müller-Abgang offiziell

Erste Gerüchte über einen möglichen Abgang gab es bereits kurz vor dem perfekten Klassenerhalt des FC Schalke 04. Damals dementierte Marius Müller die Berichte. Wenig später betonte er, dass er bei den Königsblauen gerne bleiben würde. Nun aber steht seit dem 4. Juni fest: Er wird ab der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auflaufen.

Müller hatte bei den Knappen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Deshalb kassiert der S04 eine Ablösesumme für den Torwart, über die allerdings beide Klubs nichts verraten wollen.

„Wir haben Marius vor einigen Wochen ein Angebot zu einer Vertragsverlängerung vorgelegt, welches er abgelehnt hat“, erklärt Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung. Stattdessen habe der Schlussmann zuletzt seinen Wechselwunsch hinterlegt.

S04 bedankt sich bei Müller

Daher hat der FC Schalke 04 direkt reagiert und einen Ersatz geholt. „Diesem haben wir entsprochen, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen und wir uns bereits mit Ron-Thorben Hoffmann einig waren, der seine Klasse in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Wir danken Marius für seinen Einsatz, er war ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt. Für die private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, so Wilmots weiter.

Müller selbst kommt nicht zu Wort, dafür aber bei seinem neuen Verein VfL Wolfsburg. „Ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass ich in meinem Alter noch einmal die Möglichkeit erhalte, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Für mich war es immer ein großer Traum, ein Spiel in der Bundesliga zu bestreiten – und diesem bin ich ein Stück nähergekommen. Die Wertschätzung, die der Verein mir in den Gesprächen entgegengebracht hat, hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben“, so Müller.