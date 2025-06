FC Schalke 04: Neuer Name! Verstärkt ER die S04-Abwehr?

Der Sportchef hat offiziell begonnen, der neue Trainer ist da: Jetzt könnte die Transferphase für den FC Schalke 04 so richtig beginnen. Auf Frank Baumann und Co. wartet eine Menge Arbeit, schließlich bedarf es in vielen Mannschaftsteilen neue Gesichter.

Allen voran in der Defensive muss sich beim FC Schalke 04 einiges tun. Mit Timo Becker ist bereits ein erster Abwehrspieler verpflichtet worden. Nun taucht ein neuer Name auf – wird er Defensiv-Verstärkung Nummer zwei?

FC Schalke 04: Königsblau nimmt Schweiz-Youngster ins Visier

Seinen Namen dürften nicht viele auf dem Zettel haben, doch die Knappen-Bosse scheinen ihn genau zu beobachten. Laut „Sky“ haben die Knappen Interesse an Loic Lüthi vom FC Winterthur. Der 21-Jährige zählt bei dem Schweizer Erstligisten zu den größten Talenten. In der abgelaufenen Saison avancierte er zum Stammspieler.

Lüthi ist in Winterthur geboren, durchlief sämtliche Juniorenteams des FC und ist in der vergangenen Saison zu den Profis hochgezogen worden. Mittlerweile ist er aus der ersten Elf kaum mehr wegzudenken. Mit seinen starken Leistungen hat er sich auf den Radar anderer Klubs gespielt – unter anderem S04 soll nun interessiert sein.

Erst am Sonntag (01. Juni) kündigte Sportchef Baumann an, dass die nächsten Neuzugänge wohl für die Defensive sein werden. Deutete der Ex-Bremen-Boss dort schon konkrete Transfers an?

Top-Klub macht S04 Konkurrenz

Lüthi besitzt in Winterthur noch einen Vertrag bis 2027, so wäre eine Ablöse in jedem Fall fällig. Dazu soll laut „Sky“ auch der FC Basel an dem Schweizer interessiert sein. Ob die S04-Bosse daher bei Lüthi Ernst machen werden, ist noch nicht klar. Auf dem Zettel der Knappen steht der 21-Jährige aber in jedem Fall.

So oder so: Die S04-Bosse scheinen das große Problem der letzten beiden Jahre erkannt zu haben. Königsblau braucht eine deutlich bessere Defensivreihe. Mit Becker ist das erste Puzzleteil gefunden, doch mindestens zwei weitere werden noch nötig sein, um eine ruhigere Saison spielen zu können.