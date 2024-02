FC Schalke 04: Wechsel von Transfer-Flirt geplatzt! Schnappt S04 im Sommer zu?

Es war wieder eine wilde Transfer-Periode beim FC Schalke 04! Mit Darko Churlinov und Brandon Soppy wurden lediglich zwei neue Spieler geholt. Dabei hatten die Königsblauen noch einige andere Kandidaten im Visier. Allerdings klappten diese Wechsel nicht.

In den vergangenen Tagen ab es etliche Gerüchte um Neuzugänge – und das nicht nur für diesen Winter. So soll der FC Schalke 04 an einem Duo von Viktoria Köln für den Sommer interessiert sein (hier mehr dazu). Viele dachten, dass es da schon zu spät sei. Schließlich gab es noch andere Interessenten. Nun aber ist ein Wechsel von einem der beiden Profis gescheitert.

FC Schalke 04: Wechsel zur Konkurrenz geplatzt

An Luca Marseiler waren in diesem Winter mehrere Mannschaften dran. Während der FC Schalke 04 den 26-Jährigen erst im kommenden Sommer verpflichten will, stand ein Transfer zum 1. FC Nürnberg kurz bevor. Mehrere Medien berichteten, dass ein Wechsel nur noch Formsache sei.

„Ob ich hier bleibe oder nicht, kann ich nicht sagen. Das wird man in der nächsten Woche sehen“, sagte Marseiler noch wenige Tage vor dem Deadline Day dem Kölner Stadt-Anzeiger. Viktoria Köln soll 300.000 Euro Ablöse für den Offensivspieler fordern.

Am Donnerstag (1. Februar) passierte bei den Nürnbergern allerdings in Sachen Marseiler nichts. Die Folge: Der Wechsel ist geplatzt. Anscheinend sind sich beide Teams über die Ablösesumme nicht einig geworden. Marseiler wird also die restliche Rückrunde der 3. Liga bei Viktoria Köln absolvieren.

Schnappt S04 im Sommer zu?

Nun kommt der FC Schalke 04 wieder ins Spiel. Den Transfer-Poker werden die Königsblauen sicherlich ganz genau mitbekommen haben. Im Sommer gibt es dann die nächste Chance, bei Marseiler anzuklopfen und ihm von einem Wechsel nach Gelsenkirchen zu überzeugen.

FC Schalke 04: Marseiler und Bogicevic stehen im Fokus. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Gut für S04: Marseiler wäre ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Köln im Sommer ausläuft. Schlecht für S04: Nürnberg und weitere Interessenten werden ebenso alles versuchen, um den begehrten Mittelfeldspieler zu verpflichten. Neben S04 und Nürnberg wurden unter anderem auch Hertha BSC und der Karlsruher SC als mögliche Abnehmer in den Medien genannt.

Was zeichnet Marseiler aus? Bei Viktoria Köln kommt er in 20 Drittliga-Partien auf neun Tore und vier Vorlagen. In der 3. Liga kämpfen die Kölner – wie fast jedes Jahr – auch in dieser Saison gegen den Abstieg.