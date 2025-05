FC Schalke 04: Karius-Wende! S04-Bosse werfen Keeper-Plan um

Loris Karius und der FC Schalke 04 – was zwischendurch wie eine neue Liebesbeziehung aussah, wurde prompt von einer bitteren Verletzung gestört. Der 31-Jährige verletzte sich in Fürth (2:2) und fiel den Rest der Saison aus. Wann genau der Keeper wieder fit sein wird, ist unklar.

Aufgrund von diesen schwierigen Aussichten haben sich die Klubbosse des FC Schalke 04 zuletzt mächtig Gedanken gemacht, ob und wie es mit Karius weitergehen soll. Zunächst sah es nach einer Trennung beider Parteien aus. Laut der „WAZ“ könnte es doch anders kommen.

FC Schalke 04: Karius soll doch bleiben

Als Ben Manga Karius im Winter aus dem Hut zauberte, staunten viele Fans nicht schlecht. Mit ihm kam ein Spieler nach Gelsenkirchen, den der gesamte Fußballkosmos kennt. Er ist zur Nummer eins geworden und hat S04 gleich im ersten Spiel gegen Münster (1:0) die drei Punkte festgehalten. Dann folgte in Fürth der Verletzungsschock und seither ist unklar, ob Karius (langfristig) auf Schalke bleibt.

Die Knappen-Bosse sollen laut der „WAZ“ lange gezögert haben, Karius einen passenden Vertrag anzubieten. Zu groß waren die Bedenken, ob der Routinier fit bleiben würde. Und noch wichtiger: Wann er zunächst erst einmal wieder fit sein würde. So sollen sich Frank Baumann und Co. bereits nach Alternativen umgesehen haben.

Jetzt folgt wohl die Wende: Denn wie die „WAZ“ berichtet, habe der S04 Karius nun doch einen deutlich verbesserten Vertrag vorgelegt. Sie haben ihm klar signalisiert, er sei der Wunschkandidat der kompletten sportlichen Leitung. Gibt es also doch noch ein Happy-End bei Karius und S04?

S04 blickt optimistisch auf Karius-Verbleib

Das Schalker Gehaltsangebot soll etwas niedriger sein als es sich der Torwart gewünscht hat, dafür haben die Schalker Bonuszahlungen und -erhöhungen für eine gewisse Anzahl an Einsätzen in Aussicht gestellt. Ob Karius auf dieses Angebot eingeht, ist noch unklar. Aufseiten des Revierklubs sei man jedoch zuversichtlich.

Auf Schalke würde er die klare Nummer eins sein, spielt zudem in Deutschland bei einem großen Traditionsklub und kann sich weiter beweisen – diese Punkte dürften eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung spielen. Es deutet sich also durchaus ein Verbleib des Keepers an.

