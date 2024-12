FC Schalke 04: Spektakuläre S04-Rückkehr? Ex-Star spricht Klartext

Den FC Schalke 04 haben in den vergangenen Jahren sehr viele Spieler verlassen. Die meisten Profis blühen bei ihren neuen Klubs so richtig auf. Zu ihrer Zeit in Gelsenkirchen war das nicht immer der Fall gewesen.

Einer von ihnen ist Leo Greiml, der im vergangenen Sommer gewechselt ist. Gerüchten zufolge hat sich der FC Schalke 04 eine Rückkaufoption gesichert. Doch will Greiml überhaupt zurück zu den Knappen?

FC Schalke 04: Greiml denkt nicht an Rückkehr

Mit großen Erwartungen hatte der FC Schalke 04 Leo Greiml 2022 geholt. Nach zwei Jahren war das Kapitel für den Österreicher aber schon wieder zu Ende. Schwere Verletzungen und Rückschläge verhinderten, dass der Innenverteidiger in Gelsenkirchen richtig durchstarten konnte.

Im Sommer einigte sich S04 dann darauf, den Vertrag aufzulösen und Greiml gehen zu lassen. Es zog ihn in die Niederlande zu NAC Breda. Dort ist der 23-Jährige wieder glücklich geworden und blüht richtig auf.

Gegenüber „Voetbalen International“ wurde Greiml gefragt, ob eine Rückkehr zu den Schalkern ein Thema für ihn sei. „Nicht für mich. Ich bin wirklich glücklich bei NAC und enorm überrascht vom Verein und seinen Fans“, sagte der Abwehrspieler.

Kein Kontakt zu S04-Bossen

Kurz nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 wurde enthüllt, dass der Klub sich bei Greiml eine Rückkaufoption gesichert hatte. Bedeutet: S04 hat Greiml trotz der zwei schweren Verletzungen nicht aufgegeben und beobachtet ihn vielleicht sogar.

Der Breda-Profi erklärt allerdings, dass es keinen Kontakt zu den Bossen gibt. „Ich schaue mir manchmal noch Spiele an, aber das ist der einzige Kontakt zu diesem Verein“, erklärte Greiml.

Viel mehr will und wird Greiml sich auf die Saison in der Eredivisie mit Breda konzentrieren. Dort hat er – mit Ausnahme einer Gelbsperre – keine einzige Minute verpasst. Aus der Startelf ist der österreichische Profi nicht mehr wegzudenken. Läuft es weiter sportlich so gut, wäre in der kommenden Spielzeit sogar eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb drin.