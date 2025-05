Schalke-Fans reiben sich die Augen – Ex-Flop sorgt für Hammer-Erfolg

Als Schalke im Sommer 2022 seine Verpflichtung bekannt gegeben hat, waren die allermeisten Fans völlig aus dem Häuschen: Jordan Larsson kam nach dem Bundesliga-Aufstieg ablösefrei von Spartak Moskau. Der Schwede sollte dabei helfen, S04 in der Bundesliga zu halten.

Doch Larsson kam nie wirklich auf Schalke an – auch, weil Cheftrainer Frank Kramer nichts mit seinem Spielerprofil anfangen konnte. Der Sohn der schwedischen Legende Henrik Larsson verließ Königsblau nach nur sechs Monaten wieder. Es ging zum FC Kopenhagen, wo er nun für einen tollen Erfolg sorgte.

Ex-Schalke-Star Larsson schießt FCK zur Meisterschaft

Er ist ein ganz feiner Kicker, verfügt über eine tolle Technik und einen guten Abschluss – bei S04 ist er dennoch nicht mehr gebraucht worden. Im Januar 2023 wechselte der Offensiv-Akteur zunächst per Leihe und dann im Sommer für zwei Millionen Euro endgültig nach Dänemark.

Beim FCK ist er seither ein wichtiger Bestandteil des Teams. In Kopenhagen spielte er unter anderem international und zeigte, dass er mehr drauf hat, als er bei S04 zeigen konnte. Mehr als 12 Pflichtspiele für Schalke, in denen keine Torbeteiligungen gelingen wollte, sprang für Larsson nicht heraus.

In Kopenhagen sieht das ganz anders aus: Dort kommt er seit seinem Wechsel im Januar 2023 bereits auf über 80 Pflichtspiele. Und jetzt folgte auch sei dritter Titel mit dem FCK. Nach dem nationalen Double 2023 ist der dänische Traditionsklub erneut Meister geworden. Und Larsson hat daran einen ganz großen Anteil.

Larsson wird zum Titel-Garanten

Mit sieben Torbeteiligungen in zehn Partien in der Meisterschaftsrunde war er einer der wichtigsten Spieler auf dem Weg zum Titel. Letztlich trennten den FCK und Verfolger FC Midtjylland lediglich einen Punkt. Es war also ein Herzschlagfinale, an dessen Ende Kopenhagen durch einen 3:0-Sieg den FC Nordsjaelland als Meister vom Platz ging.

Für Ex-S04-Star Larsson ist es also schon der zweite Meistertitel in Dänemark. Sein Vertrag in der dänischen Hauptstadt läuft noch bis 2027 – auch in der kommenden Saison dürfte er also für den FCK auflaufen.