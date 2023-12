FC Schalke 04: Nach Unruhen im Team – Ex-Profi mit klarer Ansage an S04-Stars

Er wechselte 2008 in die Jugend des FC Schalke 04 und schaffte anschließend den Sprung zu den Profis. Zwischenzeitlich war er sogar Stammkeeper bei den Königsblauen, musste seinen Platz aber schnell wieder räumen. Die Rede ist von Lars Unnerstall.

Der Torhüter war in der Zeit beim FC Schalke 04, als der Klub noch regelmäßig in der Champions League vertreten war. Mittlerweile kann S04 davon nur träumen. Unnerstall trauert über die aktuellen Zustände bei seinem ehemaligen Klub. Dem aktuellen Team macht der Torwart eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Ex-Star fassungslos über S04-Absturz

Insgesamt in 47 Spielen stand Lars Unnerstall für den FC Schalke 04 im Kasten. Davon waren fünf Partien in der Champions League. An einer Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ist der Traditionsverein aber meilenweit entfernt. Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga befindet sich Königsblau nach der Hinrunde sogar nur auf dem 14. Tabellenplatz.

Auch interessant: Beim FC Schalke 04 musste er schnell gehen: Jetzt ist ein Ex-S04-Trainer heiß begehrt

„Es ist einfach schade“, findet Unnerstall im Interview mit der „Sport Bild“. „Jetzt musst du in der Zweitligatabelle nach unten schauen, um S04 zu finden. Ich hoffe und fiebere mit, dass das Horrorszenario nicht wahr wird und Schalke auch noch in die 3. Liga absteigt. Der Verein muss unbedingt wieder in die Bundesliga – nur da gehört er hin.“

Der Vorsprung auf einem direkten Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte, auf die Relegation sind es drei Zähler. Zwischenzeitlich sah es sogar richtig übel aus für S04. Allerdings konnte Neu-Coach Karel Geraerts mit einigen Siegen in der Tabelle nach oben klettern. Richtig rosig sieht es aber weiterhin nicht aus.

„Ich hoffe, dass sich alle wieder aufraffen können“

Besonders die Mannschaft wird für Geraerts ein Problem. Die Spieler sollen als schwierig und launisch gelten. Sowohl mit Ex-Coach Thomas Reis als auch mit dem Belgier soll es immer wieder Ärger geben. An diese Profis des FC Schalke 04 macht Unnerstall jetzt eine klare Ansage.

„Wenn es daran liegen sollte, müssen die Schalker den Teamgeist schnell wiederfinden. Malochen, zusammenhalten, dafür stehen Klub und Fans. Ich hoffe, dass sich alle wieder aufraffen können“, so der Torhüter von Twente Enschede.

Mehr Nachrichten für dich:

Anders als die Gelsenkirchener spielt Unnerstall in der Eredivisie ganz oben mit. Twente ist nach der Hinrunde auf Platz drei und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Champions League machen. In dieser Saison verpasste der niederländische Klub die Teilnahme an der Conference League nur knapp, als man in der letzten Qualifikationsrunde scheiterte.