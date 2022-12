FC Schalke 04: Kozuki-Druck wächst – jetzt spricht sein Berater

Der FC Schalke 04 hat ein neues Super-Juwel. Von Null auf 100 startet Soichiro Kozuki in Gelsenkirchen durch. Bis vor kurzem kickte er noch in der zweiten Mannschaft, plötzlich winkt ihm ein Profivertrag.

Die Entscheidung, ob er im neuen Jahr Teil der Profi-Mannschaft sein wird, steht kurz bevor. Doch der Druck auf den FC Schalke 04 wächst. Jetzt macht Kozukis Berater den geplanten Karriereweg seines Schützlings klar.

FC Schalke 04: Kometenhafter Aufstieg

Was für eine irre Geschichte. Noch vor einem Jahr kickte der 21-jährige Mittelfeldspieler in der zweiten japanischen Liga. Als er nach Deutschland kam ging es für ihn zunächst in die fünfte Liga zum 1. FC Düren. Das war im Januar diesen Jahres.

Nur ein halbes Jahr später wurde der FC Schalke 04 auf ihn aufmerksam. Die Knappen sicherten sich Kozuki für die zweite Mannschaft. In 14 Spielen glänzte er dort mit acht Toren und fünf Vorlagen. Der Lohn: Er darf sich in der Winterpause bei den Profis zeigen.

Kozuki vor Profisprung

Auch hier hinterließ er prompt einen bleibenden Eindruck. In den Testspielen gegen Rapid Wien und Hajduk Split traf er je ein Mal. Es winkt ein Profi-Vertrag. Zulange sollte sich der FC Schalke 04 mit seiner Zeit allerdings nicht lassen.

Gegenüber der „Bild“ erklärt Kozukis Berater Lukas Götz, dass er und der Spieler klare Vorstellungen haben. „Unser Anspruch ist es grundsätzlich, dass Soichiro mindestens 2. Liga spielt“, macht er deutlich. Bedeutet im Umkehrschluss: Er rutscht zu den Profis oder es steht der nächste Wechsel ins Haus.

FC Schalke 04: Finesse im Abstiegskampf

Pikant: Laut des Berichts der „Bild“ soll Kozuki vor dem Wechsel nach Düren auf dem Sprung in die Bundesliga gestanden haben. Wegen der Zahlung einer Ausbildungsentschädigung kam der Wechsel damals nicht zustande. Um welchen Verein es sich handelte, ist nicht überliefert.

Sein Berater weiß ganz genau, warum Kozukis ein Gewinn für den FC Schalke 04 wäre. Der Mittelfeldspieler habe viele Elemente, „die aktuell im deutschen Vereinsfußball fehlen.“ Götz hebt dabei besonders das Tempo und die Technik hervor, die Schalke im Abstiegskampf helfen könnten. Das nächste Kapitel bei diesem Mega-Aufstieg scheint nicht weit weg zu sein.