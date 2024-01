FC Schalke 04 macht Ernst: Nächster Neuzugang in den Startlöchern?

Bislang hat der FC Schalke 04 mit Darko Churlinov einen Neuzugang in dieser Winter-Transferperiode verkündet. Nun kommt wieder Bewegung bei den Königsblauen rein.

Der nächste Neuzugang könnte nämlich schon bald verkündet werden. Beim FC Schalke 04 soll wohl ein neuer Rechtsverteidiger kommen. Auf dieser Position hatte S04 in der Hinrunde große Probleme.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang?

Wie viel Sinn die Leihe von Darko Churlinov macht, wird sich noch zeigen. Schließlich hat der FC Schalke 04 auf anderen Positionen größere Sorgen. Dazu zählt beispielsweise die Rechtsverteidiger-Position. Cedric Brunner fiel lange aus, ist aber mittlerweile wieder da. Sein Ersatz Henning Matriciani enttäuschte bislang auf ganzer Spur und wird wohl bald auch kaum mehr Chancen bekommen.

Denn laut der französischen Zeitung „L’Equipe“ soll Koffi Kouao vom FC Metz zu den Königsblauen wechseln. Der 25-jährige Rechtsverteidiger stehe unmittelbar vor einem Transfer zu den Gelsenkirchenern. In der vergangenen Zweitliga-Saison in Frankreich kam er auf 33 Pflichtspiele und war ein absoluter Leistungsträger.

Der FC Schalke soll an Koffi Kouao interessiert sein. Foto: IMAGO/PanoramiC

In der Ligue 1 hingegen sitzt der Ghanaer hingegen die meiste Zeit auf der Bank, spielte erst in zehn Partien. Deshalb will der Abwehrspieler flüchten und am besten zu den Gelsenkirchenern wechseln.

S04 vor nächstem Deal

Kouao hat in Metz noch einen Vertrag bis 2026, weshalb der FC Schalke 04 bei einem festen Wechsel eine Ablöse zahlen muss. Wie hoch diese ist, ist unklar. Um eine Leihe, etwa mit anschließender Kaufoption oder Kaufpflicht, scheint es sich nach dem Bericht aus Frankreich zufolge nicht zu handeln.

Der Deal ist aber alles andere als fix, wie es aus Frankreich heißt. Noch müssen einige Sachen geklärt werden. Schalke müsste sich dabei aber etwas beeilen. Denn das Transferfenster in Deutschland schließt schon am 1. Februar um 18 Uhr. Um für die Rückrunde noch einen ordentlichen Rechtsverteidiger im Kader zu haben, muss sich Sportdirektor Marc Wilmots also sputen.

Aber Kouao ist nicht der einzige Spieler, an dem der Revierklub interessiert sein soll.