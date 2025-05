Schalke 04 macht Nägel mit Köpfen – nächster Juwel-Deal fix

Bei Schalke 04 geht es in diesen Tagen wieder drunter und drüber. Der Klassenerhalt ist zwar geschafft, doch ruhig ist es noch lange nicht. Sportlich bleibt es schwierig, ein Trainer ist noch nicht gefunden und der Kader steht einmal mehr vor einem dicken Umbruch.

Eine Konstante für Schalke 04 ist und bleibt der Nachwuchs. Aus der Knappenschmiede kommen weiterhin einige gute Talente hervor. Eines davon hat Königsblau nun langfristig binden können.

Schalke 04 verlängert mit Offensiv-Juwel

Dieser Deal dürfte für große Freude bei S04 sorgen! Wie Königsblau am Dienstag (13. Mai) bekannt gegeben hat, ist der Vertrag von U19-Juwel Edion Gashi verlängert worden. Der Vertrag des Offensiv-Akteurs wäre zum Ende der Saison ausgelaufen. Doch Gashi wird auf Schalke bleiben.

Seit 2019 kickt Gashi auf Schalke. Vor sechs Jahren ist der 19-Jährige vom VfL Bochum nach Gelsenkirchen gewechselt. Seither hat er sämtliche Juniorenteams der Knappenschmiede durchlaufen. In der laufenden Saison war er ein wichtiger Bestandteil der U19 von Norbert Elgert.

Der gebürtige Herner gehörte zwar nicht über die gesamte Saison hinweg zum Kern der Mannschaft, hat sein großes Potenzial jedoch schon des Öfteren aufblitzen lassen. Er besticht vor allem durch seine Dribblingstärke und seiner guten Technik. Auf diese Attribute darf sich ab Sommer Jakob Fimpel freuen.

Gashi vorerst in der U23 eingeplant

Denn wie der S04 im Rahmen seiner Verlängerung bekannt gegeben hat, wird Gashi ab der kommenden zum Kader der U23 gehören. „Edion ist ein technisch starker und kreativer Spieler, der mit dem Schritt in die U23 nun seine ersten Erfahrungen im Männerfußball sammelt“, erklärt Knappenschmieden-Boss Raffael Tonello. „Jetzt geht es vor allem darum, dass er sich körperlich an das Tempo und die Intensität im Männerbereich gewöhnt“, so Tonello weiter.

Weitere News:

„Wir trauen ihm zu, unserem Offensivspiel frische Impulse zu geben. Er ist variabel einsetzbar, fußballerisch bereits sehr weit und überzeugt mit seiner Schnelligkeit im Kopf“, so der NLZ-Chef weiter. Unter Fimpel soll Gashi also weitere Schritte gehen und sich bestmöglich weiterentwickeln.