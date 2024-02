FC Schalke 04: Trendwende endgültig geglückt – Fans müssen sich entschuldigen

Bei diesem Treffer explodierte die Veltins-Arena. Mit dem Tor des Tages sicherte Kenan Karaman dem FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig (hier mehr zum Spiel) drei unfassbar wichtige Punkte. Ein Befreiungsschlag zum perfekten Zeitpunkt vom Helden der Stunde.

In dieser Saison ist Karaman beim FC Schalke 04 der vielleicht wichtigste Spieler. Eine Entwicklung, die zu Beginn seiner S04-Zeit nicht gerade vorhersehbar war. Zahlreiche Fans richten ihre Entschuldigungen an den Spieler.

FC Schalke 04: Karaman macht Knappen froh

Ein Pass von Derry-John Murkin, ein Schlenker gegen Ermin Bicakcic, ein präziser Abschluss von Karaman – es war die entscheidende Szene im Kellerduell des 20. Spieltags. Man konnte die Steine, die allen Schalkern von den Herzen fielen, förmlich hören. Karaman sprintete zur Eckfahne vor der Nordkurve, ließ sich unter lautem Jubel feiern.

Ohrenbetäubend wurde es auch wenige Augenblicke später, als der Stadionsprecher den Namen des Torschützen verlas. „Ich habe es mitbekommen, und es ist ein megaschönes Gefühl“, antwortete Karaman nach Abpfiff auf die Frage des „Kicker“, ob er mitbekommen habe, dass die Fans des FC Schalke 04 seinen Namen so laut wie noch nie gebrüllt hatten.

Karaman mit irrer Entwicklung

Mit sechs Toren ist Karaman nicht nur der beste Torschütze der Knappen, sondern mit der gleichen Anzahl an Vorlagen auch der beste Assistgeber. Kurzum: Ohne ihn läuft nichts. Ohne ihn stünde es um die Knappen noch schlechter.

Ein Status, den Karaman bei Weitem nicht immer innehatte. Als er im Sommer 2022 auf den letzten Drücker nach Gelsenkirchen kam, hielten ihn viele für einen Verzweiflungstransfer. Zunächst konnte er auch mit seinen Leistungen nicht überzeugen.

Das änderte sich im Rahmen der Rückrunde. Der Derby-Ausgleich zu Hause gegen den BVB war sein erstes Tor in Königsblau – und ließ die Fans allmählich umdenken. Trotz des Abstiegs blieb er und auch in diesem Winter flüchtete er nicht, um woanders seine Teilnahme-Chancen auf die EM mit der Türkei woanders zu erhöhen. Das honorieren die Fans zusätzlich zu seinen Leistungen – und haben das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen.

FC Schalke 04: Fans entschuldigen sich

Und so sind spätestens dieser Tage zahlreiche Entschuldigungsschreiben in den sozialen Medien zu lesen. „Seine Verpflichtung habe ich damals nicht verstanden, mittlerweile heilfroh ihn zu haben“, meint ein Anhänger reumütig. „Damals kritisiert, warum er geholt wurde, mittlerweile fast der wichtigste Spieler im Team“, findet auch ein anderer. „Wer hätte gedacht, dass Karaman jemals so ein GEiler Schlüsselspieler sein wird, danke Kenan“, heißt es außerdem.